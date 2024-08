7 benefícios da cúrcuma para a saúde

A cúrcuma, também conhecida como açafrão-da-terra, uma especiaria dourada amplamente utilizada na culinária e na medicina tradicional, é valorizada não apenas pelo seu sabor diferenciado, mas também por suas impressionantes propriedades benéficas para a saúde.

Desde a redução da inflamação até o apoio à saúde cerebral, a cúrcuma se destaca como um poderoso aliado na promoção do bem-estar. Confira, a seguir, 7 benefícios que essa especiaria pode trazer para sua saúde.

1. Propriedades anti-inflamatórias

A cúrcuma é conhecida por suas notáveis propriedades anti-inflamatórias, que a tornam uma adição valiosa para a saúde geral. O principal composto ativo responsável por esses efeitos é a curcumina, um polifenol que pode ajudar a combater a inflamação crônica e aguda no corpo.

2. Melhora da função cerebral

A curcumina também pode ajudar a melhorar a função cerebral e a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. Isso porque ela aumenta os níveis de uma proteína conhecida como fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, do inglês brain-derived neurotrophic factor), vital para a sobrevivência e crescimento dos neurônios. Níveis baixos de BDNF têm sido associados a condições como depressão e Alzheimer.

3. Melhora da digestão

A cúrcuma é tradicionalmente usada para ajudar na digestão. Isso porque ela estimula a produção de bile, um componente importante na digestão de gorduras. Além disso, suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes ajudam a acalmar o trato digestivo e a reduzir sintomas de indigestão e síndrome do intestino irritável.

Além disso, a alimentação saudável é essencial para manter o intestino fortalecido, afirma a médica pós-graduada em Nutrologia Patrícia Santiago. “Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, diz a especialista.

A cúrcuma pode regular o açúcar no sangue, beneficiando quem tem diabetes tipo 2 (Imagem: vetre | Shutterstock)

4. Regula o açúcar no sangue

A cúrcuma pode ajudar na regulação dos níveis de açúcar no sangue, tornando-se benéfica para pessoas com diabetes tipo 2. “Muitas pessoas podem desenvolver o diabetes por conta dos hábitos alimentares. Consumindo muito açúcar e carboidrato, como refrigerante, sucos de caixinha, pão, bolo etc. É importante diminuir a presença desses alimentos na rotina e aumentar a frequência de legumes e verduras nas refeições”, explica o médico Dr. Silas Soares, especialista em saúde integrativa e funcional.

5. Ajuda na saúde da pele

As propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes da cúrcuma também beneficiam a pele. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

6. Tem ação antioxidante

A curcumina é um poderoso antioxidante que combate os radicais livres no corpo, que podem causar danos oxidativos às células, contribuindo para o envelhecimento e várias doenças crônicas.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

7. Alivia sintomas da artrite

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias, a cúrcuma pode ser eficaz no alívio dos sintomas da artrite, que é uma doença que funciona “[….] como se o organismo começasse a se atacar. O sistema imunológico, que foi feito para nos defender, começa a ver o sistema da articulação como inimigo”, explica Tatiana Molinas Hasegawa, médica reumatologista.