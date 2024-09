7 benefícios da couve-flor e formas criativas de usá-la

A couve-flor, rica em nutrientes essenciais à nutrição saudável, é uma hortaliça da mesma família que o brócolis e a couve-de-bruxelas. Para além da tradicional cor branca, pode ser encontrada nas cores verde, roxo e laranja, resultantes de vários tipos de pigmentos naturais e condições de cultivo.

A popularidade da couve-flor tem crescido ao longo das últimas décadas devido ao impressionante perfil nutricional do vegetal, que é rico em vitamina C e K, além de ser uma excelente fonte de fibra e antioxidantes. Confira outros benéficos e saiba como incluí-la no cardápio de forma equilibrada.

1. Rica em nutrientes essenciais

A couve-flor é rica em nutrientes essenciais para a manutenção da saúde e bem-estar geral do corpo. Ela possui em sua composição vitamina C, que é um poderoso antioxidante, vitamina K, fundamental para coagulação sanguínea e saúde óssea e vitaminas do complexo B, além de ser uma ótima fonte de minerais como o Potássio e o magnésio.

2. Ação antioxidante

Rica em sulforafano, um composto bioativo presente em vegetais crucíferos, a couve-flor é uma poderosa fonte de antioxidantes, protegendo as células do envelhecimento precoce e de várias doenças crônicas, além de auxiliar na redução da inflamação.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

3. Promove a saúde digestiva

A couve-flor é rica em fibras, essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a prevenir a constipação e melhorando o trânsito intestinal. Isso reduz o risco de distúrbios como o intestino preso. Além disso, as fibras presentes na couve-flor alimentam as bactérias benéficas do intestino, funcionando como prebióticos.

4. Ajuda a proteger o fígado

Os compostos bioativos presentes na couve-flor, como os glucosinolatos e sulforafanos, desempenham um papel importante na ativação das enzimas desintoxicantes no fígado, essenciais para a neutralização e eliminação de toxinas do organismo, prevenido doenças hepáticas.

“Hoje em dia, é muito comum as pessoas não praticarem hábitos saudáveis de vida, o que pode prejudicar o funcionamento do fígado, abrindo espaço para doenças hepáticas. Dentre esses hábitos, o mais comum é a má alimentação, principal fator de destruição das células hepáticas”, explica o nutrólogo Sandro Ferraz.

A couve-flor é uma excelente fonte de colina e vitamina B6, essenciais para a saúde do cérebro (Imagem: r.classen | Shutterstock)

5. Auxilia a saúde do cérebro

A couve-flor é uma excelente fonte de colina, um nutriente essencial para o cérebro. Ela é fundamental para a produção de acetilcolina, um neurotransmissor que regula a memória, o humor e o controle muscular. A ingestão adequada pode melhorar a função cognitiva e ajudar a proteger o cérebro contra doenças neurodegenerativas.

O vegetal também contém vitamina B6, “que estimula a concentração, a memória, o humor e a atenção, sendo importante também na prevenção da depressão e ansiedade”, pontua a farmacêutica Paula Molari Abdo, diretora técnica da farmácia de manipulação Formularium, especialista em Atenção Farmacêutica e membro da ANFARMAG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais).

6. Ajuda a controlar a pressão arterial

Rica em potássio, a couve-flor ajuda a controlar a pressão arterial. “A hipertensão arterial não diagnosticada ou não tratada pode levar a problemas fatais. Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e diabetes são algumas das principais complicações da doença”, explica o cardiologista Allan Cembranel.

7. Fonte de magnésio

O magnésio desempenha diversas funções cruciais para a saúde, contribuindo para a formação e manutenção de ossos fortes. “O magnésio é crucial para o bom funcionamento do corpo humano, prevenindo doenças como diabetes e distúrbios musculares, além de ser essencial para a saúde hormonal e metabólica”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source.

Formas criativas de usar a couve-flor

A couve-flor é extremamente versátil e pode ser usada de formas criativas na culinária. Confira: