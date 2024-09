A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, conhecida por seu sabor doce e textura macia. Originária das regiões tropicais do sudeste asiático, ela se espalhou pelo globo, conquistando paladares em diferentes culturas.

Existem diversas variedades de banana, mas as mais populares no Brasil são banana-da-terra, banana-nanica e banana-prata. A primeira é frequentemente utilizada em pratos cozidos ou fritos, enquanto as outras duas são ideais para o consumo in natura. Além de seu gosto agradável, essa fruta é valorizada por seus inúmeros benefícios à saúde, sendo uma fonte rica de nutrientes essenciais.

Abaixo, confira 7 benefícios da banana para a saúde!

1. Fonte de energia

A banana é uma excelente fonte de carboidratos naturais, que fornecem energia rapidamente. Ideal para antes de atividades físicas, a fruta ajuda a manter os níveis de energia estáveis, evitando a fadiga. Além disso, o seu índice glicêmico moderado faz com que seja uma ótima opção para um lanche rápido.

“O aporte adequado de carboidrato na alimentação melhora o desempenho durante o exercício, e uma ingestão inadequada desse nutriente pode causar cansaço e fadiga durante o treino. Os estoques desse nutriente no nosso organismo são bastante limitados – ao contrário dos estoques de gordura”, acrescenta a nutricionista Natália Colombo.

2. Rica em potássio

O potássio presente nas bananas é essencial para a saúde cardiovascular. Ele ajuda a regular a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Consumir a fruta regularmente pode contribuir para um equilíbrio eletrolítico saudável, beneficiando também os músculos e nervos.

Segundo um estudo publicado no European Heart Journal, periódico da Sociedade Europeia de Cardiologia, em julho de 2022, o consumo do potássio foi associado aos maiores ganhos de saúde em mulheres.

“Os resultados sugerem que o potássio ajuda a preservar a saúde do coração, mas as mulheres se beneficiam mais do que os homens. A relação entre potássio e eventos cardiovasculares foi a mesma, independentemente da ingestão de sal, sugerindo que o potássio tem outras formas de proteger o coração, além de aumentar a excreção de sódio”, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada.

3. Promove a digestão

Com uma boa quantidade de fibras, a banana é uma aliada na saúde digestiva. A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal e pode auxiliar na prevenção da constipação. Além disso, contém prebióticos que alimentam as bactérias benéficas do intestino, promovendo uma flora intestinal saudável.

“Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, diz Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia.

4. Melhora o humor

A banana contém vitamina B6 e triptofano, um aminoácido que o corpo converte em serotonina, conhecida como o “hormônio da felicidade”. Esse efeito pode ajudar a melhorar o humor e a aliviar os sintomas de ansiedade e depressão leve.

Segundo a nutricionista Juliana Vieira, estudos demonstraram que certos nutrientes estão diretamente relacionados à produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, associados ao humor, sono, sensação de prazer, motivação e redução da ansiedade e estresse. “É o caso, principalmente, dos alimentos ricos em triptofano, como ovos, carnes magras, laticínios, nozes, castanhas, leguminosas e banana”, lista a especialista.

Os benefícios da banana incluem a recuperação muscular (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

5. Auxilia na recuperação muscular

Após exercícios físicos intensos, a banana pode ser uma excelente escolha para a recuperação. O potássio e os carboidratos ajudam a repor os eletrólitos perdidos e a fornecer energia para os músculos, acelerando o processo de recuperação.

6. Ajuda a regular o açúcar no sangue

A banana possui um baixo índice glicêmico, tornando-se uma opção ideal para pessoas que buscam controlar os níveis de açúcar no sangue. A nutricionista Fernanda Sobral afirma que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

7. Ajuda a prevenir cãibras

O alto teor de potássio na fruta é eficaz na prevenção de cãibras musculares, especialmente durante a prática de atividades físicas. Consumir uma banana antes ou depois do exercício pode ajudar a minimizar esse desconforto. “[…] A câimbra é um desequilíbrio de sais minerais ou queda de cálcio ou, ainda, do pH intramuscular. Para evitá-la, consuma diariamente alimentos vegetais, como frutas, verduras e legumes, ótimas quantidades de nutrientes”, aconselha Felipe Donatto, nutricionista esportivo.

Como incluir a banana no cardápio

A banana pode ser consumida de diversas maneiras criativas e saborosas. Veja algumas sugestões:

Smoothies: misture banana com iogurte e outras frutas para um smoothie nutritivo;

misture banana com iogurte e outras frutas para um smoothie nutritivo; Aveia: adicione fatias de banana à sua aveia matinal para um toque doce e saudável;

adicione fatias de banana à sua aveia matinal para um toque doce e saudável; Panquecas: use purê de banana na massa de panquecas;

use purê de banana na massa de panquecas; Saladas: inclua pedaços de banana em saladas para um contraste de sabores;

inclua pedaços de banana em saladas para um contraste de sabores; Snacks: congele bananas e faça sorvetes caseiros ou simplesmente consuma-as in natura;

congele bananas e faça sorvetes caseiros ou simplesmente consuma-as in natura; Muffins: prepare muffins de banana para um lanche prático e saboroso.