7 benefícios da aveia para a saúde

Cultivada há milhares de anos, a aveia já era apreciada por diversas civilizações antigas, desde os romanos até os povos germânicos. No Brasil, chegou com os colonos portugueses e logo se adaptou ao clima e à cultura local. Hoje em dia, o cereal é reconhecido como um superalimento. Rico em fibras, proteínas, vitaminas e minerais, oferece uma gama de benefícios à saúde. A seguir, confira alguns deles!

1. Ajuda no emagrecimento

A aveia é um alimento de baixo índice glicêmico, o que significa que libera açúcar no sangue de forma lenta e constante. Isso ajuda a manter os níveis de energia estáveis e evita picos de fome. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, acrescenta a nutricionista Daniela Medeiros.

2. Aliada da saúde digestiva

Esse cereal é rico em fibras solúveis e insolúveis que atuam como um prebiótico natural, promovendo o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Isso favorece a melhora da saúde digestiva, prevenindo a constipação e promovendo a regularidade intestinal. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

3. Auxilia na redução do estresse e da ansiedade

A aveia contém triptofano, um aminoácido precursor da serotonina, neurotransmissor que regula o humor e o sono. O consumo regular do cereal é capaz de auxiliar na redução dos níveis de estresse e ansiedade, promovendo uma sensação de bem-estar mental.

4. Ajuda no equilíbrio hormonal

O consumo regular de aveia pode contribuir para o alívio de sintomas da menopausa como ondas de calor, suores noturnos, insônia e alterações de humor. O cereal contém compostos como fitoestrogênios e lignanas, que atuam de maneira similar ao estrogênio natural do corpo. Esses compostos ajudam no equilíbrio dos níveis hormonais, especialmente durante a menopausa, quando a produção de estrogênio diminui.

A aveia fornece energia e aumenta a sensação de disposição (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

5. Fornece disposição

Ao contrário de outros carboidratos simples, como massas e pães brancos, a aveia é absorvida lentamente pelo organismo. Essa digestão gradativa fornece uma energia constante e mais duradoura, ideal para a realização de tarefas diárias e atividades físicas, como a musculação. Além disso, a vitamina B, presente no cereal, aumenta a sensação de disposição.

6. Ajuda no controle do diabetes e do colesterol

A betaglucana é uma fibra solúvel que também contribui para o controle da glicemia, abaixando os níveis de glicose. “[A betaglucana] é um tipo de fibra solúvel que diminui a absorção do colesterol e açúcar. Dessa forma, o consumo desse cereal diariamente, em frutas e no próprio iogurte, é importante para controle do diabetes e do colesterol”, afirma a nutricionista Pollyanna Ayub.

7. Favorece a saúde da pele

A aveia é fonte de cisteína e vitamina B1, que ajuda a promover uma pele saudável, tonificada e firme. “A aveia também é fonte de silício, que protege a integridade das fibras de elastina e colágeno, preservando a elasticidade e flexibilidade dos tecidos da pele”, afirma Daniela Medeiros.