7 benefícios da arruda para a saúde e como usá-la

A arruda (Ruta graveolens) carrega consigo séculos de história e tradição. Desde a Antiguidade, era utilizada como um poderoso amuleto contra o mal e para purificar ambientes. Mas, além dessas crenças, ela possui incríveis efeitos positivos para a saúde. Essa planta medicinal, repleta de compostos bioativos, continua sendo uma aliada natural em diversos tratamentos.

A seguir, conheça os 7 principais benefícios da arruda e descubra como incorporá-la na sua rotina!

1. Efeito calmante e ansiolítico

É possível recorrer à arruda para aliviar o estresse e a ansiedade. Seus componentes aromáticos atuam diretamente no sistema nervoso central, promovendo uma sensação de calma e bem-estar. Este efeito relaxante é particularmente útil para quem sofre de insônia ou de tensão nervosa. A planta pode ser usada em forma de chá ou, até mesmo, como óleo essencial em aromaterapia, ajudando a criar um ambiente de tranquilidade.

“Vale lembrar que o acompanhamento médico é indispensável, não sendo possível utilizar somente os óleos essenciais para o tratamento de doenças ou sintomas. Contudo, em situações em que não há algo patológico, os óleos essenciais são alternativas eficazes na intervenção dos desequilíbrios emocionais”, afirma a farmacêutica Paula Molari Abdo.

2. Ajuda no combate a bactérias e fungos

A capacidade da arruda de combater bactérias e fungos não passa despercebida. Seus óleos essenciais possuem atividade antimicrobiana, sendo eficazes em ajudar na prevenção e tratamento de infecções tópicas e internas. Em feridas superficiais, a aplicação de infusões ou compressas de arruda pode prevenir infecções e acelerar o processo de cicatrização. Além disso, gargarejos com chá de arruda são uma prática tradicional para tratar infecções na garganta.

3. Auxilia na regulação do ciclo menstrual

Historicamente, a arruda tem sido usada para ajudar a regularizar o ciclo menstrual. Suas propriedades emenagogas promovem a circulação sanguínea na região pélvica, o que pode auxiliar na indução da menstruação e no alívio das dores menstruais. Mulheres que enfrentam ciclos irregulares ou dolorosos podem encontrar na planta um aliado natural. No entanto, é fundamental que o uso seja moderado e acompanhado por um profissional, especialmente em casos de gravidez.

4. Ajuda a aliviar gases intestinais

A capacidade da arruda de prevenir e aliviar gases intestinais faz dela uma excelente escolha para quem sofre de distúrbios digestivos. Ela ajuda a reduzir a formação de gases e alivia o desconforto associado à flatulência. A ingestão de pequenas quantidades do chá pode ser uma solução eficaz para esses problemas.

5. Apresenta propriedades emolientes

As propriedades emolientes da arruda, que ajudam a suavizar e hidratar a pele, foram exploradas em um estudo conduzido por Fernández et al. (2015), publicado no Journal of Dermatological Science. A pesquisa avaliou a eficácia de um creme à base de arruda em pacientes com eczema e psoríase. Os resultados indicaram uma melhoria significativa na hidratação da pele e na redução da descamação e coceira. Os pesquisadores atribuíram esses efeitos aos compostos presentes na arruda, como os óleos essenciais e os flavonoides, que possuem propriedades anti-inflamatórias e hidratantes.

O chá de arruda costuma ser usado para aliviar sintomas da bronquite, proporcionando alívio e facilitando a respiração (Imagem: Patty Orly | Shutterstock)

6. Atenua sintomas de bronquite

Com propriedades expectorantes, a arruda pode ajudar a aliviar os sintomas da bronquite. Suas substâncias ativas facilitam a expulsão do muco acumulado nas vias respiratórias, aliviando a tosse persistente. O chá da planta, nesse caso, é tradicionalmente utilizado para proporcionar alívio e facilitar a respiração.

7. Tem propriedades hepatoprotetoras

A arruda tem sido estudada por suas propriedades hepatoprotetoras, fundamentais na proteção do fígado contra danos causados por toxinas e medicamentos. Em um estudo conduzido por Singh et al. (2014), publicado no Journal of Ethnopharmacology, os pesquisadores investigaram o efeito hepatoprotetor de extratos de arruda em ratos expostos ao paracetamol, uma substância conhecida por causar hepatotoxicidade.

Os resultados mostraram que os flavonoides presentes na arruda, como a rutina, desempenham um papel importante na redução do estresse oxidativo no fígado, promovendo a regeneração das células hepáticas danificadas. O estudo concluiu que o extrato da planta pode ser uma alternativa promissora para a proteção hepática, especialmente em casos de intoxicação aguda.

Como usar a arruda com segurança

Embora a arruda seja uma planta medicinal com uma ampla gama de benefícios, é essencial utilizá-la de forma segura e consciente, dada a sua potência e os possíveis efeitos colaterais. Veja algumas formas:

Chá de arruda: para prepará-lo, utilize 1 colher de chá de folhas secas de arruda para cada litro de água. Ferva a água, desligue o fogo e adicione as folhas, deixando em infusão por cerca de 5 a 10 minutos. Coe e consuma com moderação, limitando-se a uma xícara por dia; Óleo essencial: o óleo essencial de arruda é utilizado principalmente em aromaterapia ou como componente de pomadas e cremes. É importante diluir o óleo essencial em um óleo carreador antes de aplicá-lo na pele para evitar irritações. Em aromaterapia, utilize apenas algumas gotas em um difusor para criar um ambiente relaxante; Compressas e cataplasmas: são indicadas para tratar feridas superficiais e aliviar dores musculares. Para preparar, macere as folhas frescas da planta até formar uma pasta e aplique diretamente sobre a área afetada, cobrindo com um pano limpo; Spray repelente natural: para afastar insetos, você pode preparar um spray natural utilizando uma infusão concentrada de arruda. Ferva uma quantidade maior de folhas (cerca de 2 a 3 colheres de sopa para meio litro de água), deixe esfriar, coe e coloque em um frasco com borrifador. Aplique nas áreas expostas do corpo ou em ambientes para manter os insetos à distância.

Por outro lado, em gestantes e lactantes, seu consumo deve ser totalmente evitado, pois pode induzir contrações uterinas e possui potencial abortivo. Crianças também não devem fazer uso da planta devido ao alto risco de toxicidade. Ainda, pessoas com problemas renais devem afastar-se da arruda, já que a planta tende a irritar os rins e agravar condições existentes.

Ademais, o uso prolongado ou em doses elevadas provoca sérios efeitos adversos, como náuseas, vômitos, dores abdominais, tontura e até convulsões. Além disso, após a aplicação tópica, é fundamental evitar a exposição ao sol, pois há risco de dermatite de contato ou queimaduras.

Antes de incluir a arruda em qualquer tratamento, a consulta com um profissional de saúde se mostra indispensável para garantir um uso seguro e eficaz, especialmente em casos de condições de saúde preexistentes ou uso de medicamentos.