7 aspectos que indicam que a criança está saudável

Cuidar da saúde das crianças é fundamental para garantir um desenvolvimento adequado e uma vida mais equilibrada. Além de uma alimentação nutritiva, sono de qualidade e vacinação em dia, sinais como disposição para brincar, bom apetite, crescimento adequado e bom humor podem indicar que a criança está saudável.

Abaixo, confira como esses e outros aspectos ajudam a entender sobre a saúde da criança!

1. Crescimento adequado

De acordo com a pediatra e neonatologista Dra. Renata Castro, um dos principais indicadores de saúde é o crescimento dentro dos padrões esperados para idade e sexo. “O peso e a altura devem acompanhar a curva de crescimento do bebê e da criança. Consultas regulares ajudam a monitorar isso”, explica.

2. Boa disposição e energia

Se a criança brinca, explora o ambiente e tem energia para realizar atividades do dia a dia, é um ótimo sinal. A pediatra Dra. Flávia Ribeiro ressalta que crianças saudáveis são ativas e curiosas. “Mesmo que tirem cochilos ao longo do dia, quando estão acordadas, demonstram interesse pelo mundo ao redor”, afirma.

3. Apetite equilibrado

Uma alimentação variada e adequada para a idade também é um indicativo importante. Segundo a pediatra Dra. Vanessa Tirloni, a criança não precisa comer grandes quantidades o tempo todo, mas é essencial que tenha um apetite regular e aceite diferentes grupos alimentares.

Dormir as horas necessárias e acordar disposta indica que o organismo da criança está funcionando corretamente (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

4. Sono reparador

Dormir bem é essencial para o desenvolvimento infantil. “Se a criança dorme as horas necessárias para sua idade e acorda bem-disposta, isso demonstra que o organismo está funcionando corretamente”, explica a Dra. Renata Castro.

5. Desenvolvimento motor e cognitivo compatível com a idade

Acompanhar marcos do desenvolvimento, como segurar objetos, sentar, andar e falar, é fundamental. A Dra. Flávia Ribeiro destaca que cada criança tem seu próprio ritmo, mas atrasos significativos devem ser avaliados por um pediatra.

6. Sistema imunológico funcionando bem

Crianças podem ter resfriados e infecções comuns, mas a recuperação rápida indica que o sistema imunológico está forte. “Se as doenças não são frequentes ou prolongadas, é um bom sinal”, afirma a Dra. Vanessa Tirloni.

7. Fezes e urina regulares

A saúde intestinal reflete o bem-estar geral. A Dra. Renata Castro alerta que diarreias persistentes, constipação ou urina escura e com odor forte devem ser investigadas. “O funcionamento do intestino e a hidratação são essenciais para o equilíbrio do organismo”, esclarece.

Se o seu filho apresenta esses sinais, é um indicativo de que está saudável. Mas lembre-se: consultas pediátricas regulares são essenciais para monitorar o desenvolvimento e garantir que tudo esteja bem!

Por Sarah Monteiro