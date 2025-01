7 alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade no verão

No verão, o calor mais intenso e a maior exposição ao sol podem enfraquecer o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções. Para enfrentar a estação com saúde e disposição, é fundamental investir em uma alimentação balanceada e rica em nutrientes.

Conforme o nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), Prof. Dr. Durval Ribas Filho, alguns alimentos podem atuar como aliados poderosos na proteção do organismo. A seguir, ele indica 7 opções. Confira!

1. Gengibre

Esse alimento é um anti-inflamatório natural que contém propriedades antioxidantes e ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Também auxilia no combate a infecções e alivia desconfortos digestivos comuns em dias de calor. Pode ser adicionado em sucos, chás gelados ou usado como tempero em saladas.

2. Frutas cítricas

As frutas cítricas, como laranja, limão, acerola e tangerina, são ricas em vitamina C, que estimula a produção de glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Além disso, hidratam o corpo nos dias quentes. Normalmente consumidas em sucos naturais, uma boa opção é comer in natura, aproveitando também as fibras, que auxiliam na saúde intestinal.

3. Iogurtes naturais

Ricos em probióticos, os iogurtes naturais promovem a saúde intestinal, que está diretamente ligada ao fortalecimento da imunidade, pois um intestino equilibrado é essencial para o bom funcionamento do sistema imunológico. Ideal é a ingesta dos produtos sem adição de açúcar.

O alho tem propriedades antimicrobianas e antivirais que colaboram para a defesa do organismo (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

4. Alho

Alimento conhecido por suas propriedades antimicrobianas e antivirais, é rico em alicina, um composto bioativo que colabora na defesa do organismo e no combate de infecções.

5. Vegetais verdes-escuros

Espinafre, couve e brócolis são fontes de vitamina A e C e ferro, nutrientes essenciais para fortalecer a imunidade e aumentar a energia. Além disso, possuem antioxidantes que combatem inflamações.

6. Castanhas e sementes

Além de saborosas e versáteis, são ricas em selênio e vitamina E, poderosos antioxidantes que protegem o organismo contra os danos dos radicais livres e reforçam o sistema imunológico.

7. Cúrcuma (açafrão-da-terra)

Trata-se de um poderoso anti-inflamatório natural graças à curcumina, seu principal composto ativo. Atua na prevenção de inflamações no corpo. É muito utilizada como tempero em pratos quentes ou em sucos e chás gelados.

Por Andréa Simões