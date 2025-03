7 alimentos e bebidas que ajudam a melhorar o sono

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sono é fundamental para a saúde física e mental, pois é durante o descanso que o organismo realiza importantes processos de recuperação e regeneração. Ter uma boa noite de sono contribui diretamente para o bem-estar diário, promovendo mais disposição, concentração e equilíbrio emocional.

Para garantir noites mais tranquilas e reparadoras, é essencial adotar hábitos saudáveis, e a alimentação desempenha um papel importante nesse contexto. Por isso, Clariana Colaço, nutricionista especializada em transtornos alimentares, compartilha dicas sobre alimentos e chás que favorecem um sono de qualidade!

1. Banana

A banana é uma fruta rica em magnésio e potássio, nutrientes que ajudam no relaxamento muscular e promovem a qualidade do sono. “A banana contém triptofano, um aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina, hormônios diretamente relacionados ao sono”, explica Clariana Colaço, que acrescenta: “consumir uma banana antes de dormir pode ajudar a relaxar e induzir um sono mais profundo”.

2. Amêndoas

As amêndoas são uma excelente fonte de magnésio, importante para regular o sono e combater a insônia. “O magnésio tem um efeito calmante no sistema nervoso, o que favorece a redução do estresse e facilita o adormecer”, destaca Clariana Colaço, que acrescenta: “comer algumas amêndoas ou outras oleaginosas à noite pode ser um excelente aliado para melhorar a qualidade do sono”.

3. Chá de camomila

O chá de camomila é amplamente conhecido por suas propriedades calmantes. “A camomila é rica em flavonoides, como a apigenina, que possui ação ansiolítica e promove o relaxamento do corpo”, afirma Clariana Colaço. Segundo ela, uma xícara de chá antes de dormir ajuda a induzir ao sono.

4. Leite morno

O leite morno é tradicionalmente recomendado para ajudar a melhorar o sono, pois contém triptofano, que favorece a produção de serotonina e melatonina. “Embora o leite seja mais conhecido por esse efeito calmante, ele também fornece cálcio, um mineral essencial para a regulação do sono. Beber um copo de leite morno antes de dormir pode ajudar no processo de relaxamento do corpo”, conta Clariana Colaço.

O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

5. Kiwi

O kiwi é uma fruta que tem se destacado em estudos relacionados à qualidade do sono. “O kiwi é rico em antioxidantes, como a vitamina C, e também contém serotonina, um neurotransmissor que desempenha um papel crucial na regulação do sono. Comer um kiwi à noite pode contribuir significativamente para uma noite de sono mais reparadora”, explica Clariana Colaço.

6. Chá de lavanda

A lavanda é conhecida por suas propriedades relaxantes. “Estudos indicam que o chá de lavanda pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e promover um sono mais profundo”, comenta Clariana Colaço.

7. Chá de erva-cidreira

A erva-cidreira é famosa por seu efeito calmante e tranquilizante. “Esse chá pode reduzir a tensão e o estresse, favorecendo a indução ao sono”, explica a nutricionista, que acrescenta: “uma xícara de chá de erva-cidreira antes de dormir pode ser uma excelente maneira de preparar o corpo para uma noite tranquila”.

Melhorando o sono

Segundo Clariana Colaço, alimentos gordurosos e bebidas com cafeína devem ser evitados antes de dormir, pois podem prejudicar o sono ao sobrecarregarem o sistema digestivo e estimularem o sistema nervoso. “É importante optar por refeições leves à noite e evitar café, chá preto e chocolate nas horas que antecedem o sono”, acrescenta.

Além disso, a rotina do sono é essencial para o organismo poder se acostumar a um ciclo. “Estabelecer horários regulares para dormir e acordar ajuda a regular o ritmo circadiano e facilita o adormecer. Manter um ambiente tranquilo e escuro também favorece o sono”, explica a nutricionista.

A alimentação desempenha um papel crucial nesse processo, e a escolha dos alimentos certos pode fazer toda a diferença, pois são grandes aliados para um sono mais profundo e reparador. “O equilíbrio entre uma alimentação saudável e bons hábitos de sono é essencial para manter a saúde física e emocional em dia”, reforça Clariana Colaço.

Por Ana Carolina Baili