Variedades

6 tons quentes de cabelo que prometem iluminar os visuais na primavera 2026

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 23/09/26 20h36
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Castanhos, dourados, caramelos e acobreados aparecem em versões personalizadas, com diferentes propostas de intensidade e acabamento (Imagem: Kathy Hutchins | Shutterstock)

Com a chegada da primavera, os cabelos também ganham novas possibilidades de cor e estilo. Para 2026, a aposta está em tonalidades quentes, que combinam luminosidade, profundidade e diferentes reflexos para criar resultados personalizados e sofisticados.

A gama de cores da vez passa pelos castanhos intensos, dourados, caramelos e acobreados, nuances que ganham diferentes leituras de acordo com a base, a textura e o histórico de cada cabelo. Para Du Nunes, cabeleireiro e embaixador da Keune, mais do que seguir uma tendência específica, o movimento consiste em construir um visual que valorize a individualidade das madeixas.

“Os tons quentes estão de volta com uma leitura mais sofisticada. Castanhos, caramelos, dourados e ruivos podem ser explorados de diferentes maneiras, criando profundidade, movimento e luminosidade. Mais do que reproduzir uma cor vista em uma referência, a tendência é encontrar a temperatura e os reflexos que melhor conversam com cada cabelo e personalidade”, explica.

Entre referências que revisitam a estética dos anos 2000 e propostas mais atuais de iluminação, confira seis tonalidades que despontam como apostas para a estação!

1. Y2K Honey

Mulher com cabelo loiro-mel ondulado no estilo Y2K Honey, olhos claros e maquiagem em tons neutros.
O Y2K Honey combina dourado, mel e caramelo em uma cor luminosa e multidimensional inspirada na estética dos anos 2000 (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Inspirado na estética dos anos 2000, o Y2K Honey une um fundo quente e dourado a nuances de mel e caramelo. O resultado é luminoso e multidimensional, recuperando o código glamuroso que marcou a beleza da época, mas em uma leitura atual e customizada. A proposta também é a escolha de famosas como Tate McRae, e uma das grandes buscas por clientes nos salões atualmente.

“O Y2K Honey é muito adaptável. O cabeleireiro consegue desenvolver a tonalidade a partir do nível natural da fibra capilar, abrindo mais com descolorante quando necessário. É um estilo bastante procurado por mulheres de fundo claro, por exemplo, por não ser uma alteração capilar tão radical”, explica Du Nunes.

2. Expresso

A atriz Zendaya exibindo um corte curto ondulado em estilo retrô no tom castanho-escuro (Expresso).
O tom “Expresso” aposta em um castanho escuro, intenso e brilhante, criando um visual marcante sem abrir mão da sofisticação (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

Profundo e intenso, o Expresso traduz a força dos castanhos escuros. A inspiração vem do aspecto denso e brilhante de um café recém-preparado, moldado para quem busca uma mudança expressiva sem recorrer a contrastes evidentes. A tendência, que vem aparecendo em produções de celebridades como a Zendaya, à primeira vista parece simples de executar, mas, sem o desenvolvimento de cor correta, o cabelo pode ficar chapado.

Para o cabeleireiro, “o objetivo não é criar um efeito dramático, mas sim trazer intensidade, luminosidade e um acabamento espelhado. Uma construção inadequada pode resultar em perda do brilho, já que tons escuros tendem a absorver mais luz”.

3. Ruivo acobreado luminoso

Mulher com cabelo longo e ondulado em tom ruivo acobreado luminoso, usando batom vermelho vibrante.
O ruivo acobreado luminoso combina reflexos de cobre, vermelho e dourado para criar um visual vibrante, quente e cheio de movimento (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Por sua intensidade quente e multidimensional, o ruivo acobreado possui um resultado vibrante e cheio de movimento. Nomes como Kendall Jenner, Gigi Hadid e Megan Fox já apostaram em diferentes interpretações do estilo, que combina reflexos de cobre, vermelho e dourado. 

Du Nunes comenta que a tonalidade exige dedicação nos cuidados. “O ruivo acobreado possui um pigmento que desbota com mais facilidade e pede um retoque a cada 30 ou 45 dias, dependendo do fio, porém, o resultado é uma cor absolutamente magnética”. 

4. Burnt Copper

Mulher de pele clara com cabelo liso na cor castanho-avermelhado (Burnt Copper), maquiagem suave e brincos de argola.
Entre o castanho e o ruivo, o Burnt Copper reúne reflexos quentes em diferentes intensidades para criar profundidade e equilíbrio (Imagem: Dmytro Buianskyi | Shutterstock)

Entre o castanho e o ruivo, o Burnt Copper surge como uma alternativa para quem quer se aproximar dos acobreados sem assumir completamente essa direção. Sua versatilidade é justamente um dos seus principais atrativos.

“Podemos explorar variações mais avermelhadas, douradas e caramelizadas, chegando a diferentes intensidades. O mais interessante é que não estamos falando de uma única tonalidade, mas de uma combinação de pigmentos capaz de trazer riqueza e balanço às madeixas”, ressalta o profissional.

5. Honey Blonde

Jennifer Lopez com cabelo longo e liso em tom loiro-mel (Honey Blonde), vestindo uma jaqueta branca.
O Honey Blonde combina uma raiz mais escura a pontos de luz suaves, criando um efeito iluminado e natural nos cabelos (Imagem: Featureflash Photo Agency | Shutterstock)

Mais delicado, o loiro mel transita entre o castanho e o loiro, proporcionando uma iluminação que remete aos fios clareados pelo sol. O destaque está na harmonia entre áreas mais profundas e pontos luminosos. Não por acaso, o estilo segue entre os favoritos de Beyoncé e Jennifer Lopez.

“O Honey Blonde mantém a raiz mais escura, isso o difere do Y2K Honey. Além disso, ele também possui áreas iluminadas menos marcadas que conferem movimento de forma discreta”, comenta.

6. Golden Threads

Mulher de cabelo cacheado volumoso em tom castanho com reflexos dourados (Golden Threads), usando regata e sombra rosa.
As Golden Threads aparecem mais integradas à base dos cabelos, criando pontos de luz delicados que acompanham o movimento dos fios (Imagem: Cultura Creative | Shutterstock)

Quem prefere mudar o visual aos poucos, as mechas são opções versáteis. Na primavera de 2026, elas aparecem menos marcadas e mais integradas à base, com luzes que acompanham o caimento e exigem menos retoque.

O embaixador da Keune reforça que a coloração deve harmonizar com as características dos cabelos, além do tom e subtom da pele. “Nos cacheados, o castanho-cacau com iluminações douradas, por exemplo, evidencia a textura da curvatura, especialmente bem em peles mais escuras. Já para subtons neutros, uma alternativa pode ser optar por um castanho mais frio”, finaliza Du Nunes.

Por Dimitra Katsios

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