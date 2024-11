6 tons de ruivo para os cabelos em 2025

O ruivo promete ser o destaque das colorações de cabelo em 2025, trazendo uma paleta rica e versátil que abrange desde tons naturais até os mais ousados. As tonalidades variam do suave ao intenso, oferecendo opções que se adaptam a diferentes estilos e preferências. Combinadas com as tendências já conhecidas, essas nuances permitem que qualquer pessoa escolha o tom de ruivo ideal para expressar sua personalidade e valorizar seu tom de pele, tornando o visual mais autêntico e marcante.

Em outubro de 2024, a cabeleireira Bella Assumpção, ganhadora da Tesoura de Ouro, lançou a coleção Sertões, que trouxe três novas tonalidades de ruivo, inspirados na natureza e na força das paisagens do Brasil. São elas, cacau, cor buriti e ruivo cajá.

Abaixo, a especialista explica sobre essas e outras tonalidades de ruivo para 2025. Confira!

1. Ruivo acobreado intenso

Esse tom clássico será revisitado em 2025, com reflexos mais profundos. “O ruivo acobreado traz um brilho natural ao rosto e é perfeito para quem quer uma transformação sofisticada sem perder a naturalidade”, afirma Bella. É ideal para quem tem pele clara, pois seus reflexos realçam a luminosidade natural, mas também fica lindo em peles médias.

2. Cacau

O tom cacau é inspirado na cor da terra e na natureza (Imagem: Bella Assumpção | Divulgação)

O tom cacau se inspira na terra e na natureza, trazendo um ruivo mais fechado e discreto. “Essa cor é perfeita para quem busca um visual mais natural, com um toque suave de ruivo que se mistura com os tons castanhos”, explica Bella. Ela ressalta que o cacau valoriza peles claras e médias, conferindo um efeito de cor quente e harmoniosa.

3. Cor buriti

A cor buriti é inspirada no fruto buriti, sendo um tom de ruivo mais aberto (Imagem: Bella Assumpção | Divulgação)

O ruivo buriti é inspirado no fruto buriti. Trata-se de uma versão do ruivo mais aberta, com nuances de laranja e dourado. “O ruivo buriti é ideal para peles quentes, como as morenas e negras, criando um contraste deslumbrante. Ele ilumina o rosto e traz uma vibe fresca e natural ao visual”, destaca Bella.

4. Ruivo cajá

O ruivo cajá é um tom mais vibrante, que se aproxima de um laranja dourado. “Esse ruivo é perfeito para quem quer um visual mais ousado, mas ainda com uma pegada natural”, sugere a especialista. É versátil e pode ser adaptado para diferentes tons de pele, especialmente para quem tem pele clara e média e busca uma transformação moderna e cheia de personalidade.

5. Laranja neon

Para quem quer ousar de verdade, o laranja neon será uma das cores mais marcantes. “Esse tom é ideal para pessoas de personalidade extrovertida, que não têm medo de ser o centro das atenções. Ele combina com todos os tons de pele, mas é especialmente vibrante em peles escuras”, explica Bella.

6. Tons avermelhados quentes

Tons com nuances quentes trazem intensidade e sofisticação aos fios (Imagem: Bella Assumpção | Divulgação)

Outra aposta para 2025 são os tons avermelhados com nuances quentes, como o vinho. “Essas tonalidades trazem intensidade e sofisticação, criando um efeito marcante, especialmente em peles morenas e negras. É uma cor que traz glamour e profundidade”, sugere a especialista.

Ruivo para todos os cabelos

Os tons da coleção Sertões e as outras tendências de ruivo para 2025 são extremamente versáteis. “Essas cores foram desenvolvidas para valorizar todos os tons de pele”, afirma Bella, que complementa: “O segredo é adaptar o tom ao seu estilo pessoal e encontrar a nuance que mais combina com você. O Ruivo Buriti, por exemplo, é ótimo para peles quentes, enquanto o Cacau é perfeito para quem quer um visual mais natural.”

Cuidados com os ruivos

Bella lembra que os tons de ruivo exigem cuidados especiais. “Por serem cores que desbotam rapidamente, é importante usar shampoos e condicionadores específicos para cabelos coloridos e fazer hidratações semanais para manter a saúde dos fios”, diz.

Ela também reforça a importância de usar proteção UV nos cabelos, especialmente no verão, para evitar o desbotamento da cor. Com uma ampla gama de tons – desde o natural cacau até o vibrante ruivo cajá –, 2025 será o ano ideal para quem deseja se expressar por meio de um cabelo ruivo cheio de autenticidade e estilo.

Por Sarah Monteiro