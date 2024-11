6 tipos de magnésio e seus benefícios para a saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em um mundo em que o ritmo acelerado e o estresse diário podem afetar a saúde, o magnésio surge como um mineral essencial para equilibrar o corpo e melhorar o bem-estar. Ele é fundamental para centenas de processos bioquímicos e pode atuar em áreas diversas, como o sistema cardiovascular, digestivo, mental e muscular, o que explica a sua popularidade.

“Ele é essencial para o alívio do estresse, melhora do sono e suporte à saúde cardiovascular”, comenta a nutróloga Cibele Spinelli. Abaixo, confira os principais tipos de magnésio e seus principais benefícios para a saúde!

1. Magnésio malato

Segundo a Dra. And Yara, médica integrativa e referência em nutrologia, para pacientes que precisam de cuidados com o coração e manutenção da massa óssea, o magnésio malato é o mais indicado. Além de beneficiar o sistema cardiovascular e os ossos, ele pode aliviar dores crônicas, como a fibromialgia.

2. Magnésio treonato

A Dra. And Yara recomenda o magnésio treonato para quem busca benefícios mentais: “Esse tipo atravessa a barreira hematoencefálica, ajudando na cognição e na função cerebral, sendo ideal para pacientes com perda de memória”, explica.

3. Magnésio glicil

O magnésio glicil é ideal para pessoas com problemas intestinais e que desejam melhorar a composição corporal. “O magnésio glicil glutamina é indicado para melhorar a permeabilidade intestinal e auxiliar na cicatrização, além de ser excelente para quem busca ganho de massa magra”, afirma a Dra. And Yara.

O magnésio citrato é eficaz no alívio da constipação e controle de hipertensão (Imagem: Sergey Neanderthalec | Shutterstock)

4. Magnésio citrato

A Dra. And Yara destaca o magnésio citrato para quem busca apoio digestivo e controle da hipertensão. “É muito utilizado para aliviar constipação e ajudar no controle da pressão alta, além de combater câimbras”, completa.

5. Magnésio inositol

Para lidar com estresse e insônia, a profissional recomenda o magnésio inositol. “Ele ajuda no relaxamento e é eficaz no tratamento de insônia e transtornos de ansiedade”, diz.

6. Magnésio dimalato

A nutricionista Fernanda Larralde, da Bio Mundo, explica que o magnésio dimalato é altamente biodisponível e ajuda na produção de energia celular. “Essa combinação com ácido málico é especialmente útil para pessoas com fadiga crônica e fibromialgia, promovendo saúde muscular e reduzindo espasmos”, finaliza.

Cuidados importantes

A suplementação de magnésio deve ser realizada com orientação e acompanhamento médico, pois, apesar de ser um mineral essencial para o bom funcionamento do organismo, o uso inadequado pode trazer riscos à saúde. A automedicação pode causar efeitos adversos, como diarreia, dores abdominais e, em casos mais graves, arritmias cardíacas e complicações renais, especialmente em pessoas com condições pré-existentes.

O médico é o profissional capacitado para avaliar a necessidade da suplementação, considerando a dosagem correta e a forma mais adequada, conforme o quadro clínico de cada paciente. Dessa forma, evita-se tanto a deficiência quanto o excesso do mineral, promovendo o equilíbrio e o bem-estar.

