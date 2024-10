6 sucos detox para limpar o organismo para o verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a chegada de novembro, inicia-se o tão aguardado “projeto verão”, a época de se preparar para os dias quentes e de praia. Neste período, muitas pessoas começam a se dedicar à prática de exercícios e a uma alimentação saudável, e uma bebida que se destaca é o suco detox. Isso porque, além de ser rico em nutrientes e sabor, ele ajuda a eliminar toxinas, melhora a digestão e aumenta a disposição, tornando-se um aliado perfeito para quem deseja limpar o organismo.

Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sucos detox diferentes para você incluir na sua rotina e se preparar para o verão. Confira!

Suco de aspargo e abacaxi

Ingredientes

4 aspargos descascados e cortados em pedaços

2 floretes de brócolis

150 g de abacaxi descascado e picado

1/5 pepino descascado e picado

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e sirva em seguida.

Suco verde detox

Ingredientes

1 punhado de salsinha

150 g de erva-doce

2 maçãs sem sementes e picadas

1 rabanete descascado e picado

2 talos de aipo picados

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco de tomate com cenoura e limão

Ingredientes

1 cenoura descascada e ralada

Polpa de 1 tomate

1 limão descascado

200 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Xilitol para adoçar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.

Suco detox de maçã verde e kiwi (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Suco detox de maçã verde e kiwi

Ingredientes

1 maçã verde sem sementes e picada

Polpa de 1 kiwi

1 pedaço pequeno de salsão picado

1 colher de chá de gengibre em pó

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda um coador e sirva em seguida.

Suco detox de lichia

Ingredientes

6 lichias descascadas e sem sementes

150 ml de água de coco

5 folhas de hortelã

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de pitaya com abacaxi

Ingredientes

2 rodelas de abacaxi picadas

picadas Polpa de 1 pitaya

250 ml de água gelada

Xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Coe com a ajuda de um coador e transfira o suco para um copo. Sirva em seguida.