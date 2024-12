6 sobremesas veganas para o Natal

A ceia de Natal está chegando. Nesse contexto, criar um cardápio que agrade a todos os paladares é fundamental. Para isso, as receitas veganas são uma excelente opção. Saborosas, fáceis de fazer e sem ingredientes de origem animal, elas deixam as comemorações ainda mais especiais. Por isso, confira 6 receitas de sobremesas veganas para você preparar e deixar os seus convidados com água na boca. Confira!

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo

1 1/4 de xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de óleo de soja

Cobertura

12 maçãs fatiadas e sem sementes

200 g de leite de coco

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

3 colheres de sopa de suco de limão

3 colheres de sopa de farinha de aveia

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo comum e a integral e o óleo e misture bem até obter uma massa homogênea. Após, forre o fundo e as laterais de uma forma com a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as maçãs, o leite de coco, o açúcar mascavo e leve ao fogo médio para cozinhar até a fruta ficar macia. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho, a água, o suco de limão e mexa até diluir. Despeje a mistura na panela com as maçãs e mexa até engrossar. Desligue o fogo, acrescente a farinha de aveia e misture bem. Espere esfriar e disponha o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 210 °C por 40 minutos. Desligue o forno, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Rabanada vegana

Ingredientes

1 baguete amanhecida cortada em fatias

1 xícara de chá de leite de aveia

2 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de sopa de farinha de linhaça misturada com 4 colheres de sopa de água

Óleo para fritar

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o leite vegetal, o açúcar e a essência de baunilha. Passe as fatias de pão mergulhadas na mistura de leite para umedecer. Em seguida, passe as fatias na mistura de linhaça e água. Aqueça o óleo em uma frigideira em fogo médio e frite até ficarem douradas. Escorra em papel-toalha e polvilhe com açúcar e canela. Sirva quente ou fria.

Pavê de pêssego vegano para a Ceia de Natal

Ingredientes

3 xícaras de chá de leite de amêndoas

4 colheres de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de leite de coco

450 g de pêssego em calda cortado em fatias

1 xícara de chá da calda do pêssego

112 g de biscoito de maisena vegano

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de amêndoas, o açúcar, a essência de baunilha e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o amido de milho e a água e misture até diluir. Adicione a mistura na panela e mexa até engrossar. Em seguida, desligue o fogo, acrescente o leite de coco e misture bem. Reserve.

Molhe os biscoitos de maisena na calda do pêssego e faça uma camada sobre uma travessa. Após, faça uma camada de creme e outra de pêssego. Repita o processo até preencher toda a travessa e finalize com uma camada de creme. Disponha as fatias de pêssego sobre ela, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 8 horas. Sirva em seguida.

Manjar de coco vegano (Imagem: Sergio Yoneda | Shutterstock)

Manjar de coco vegano

Ingredientes

Manjar

1 coco seco descascado, sem pele e cortado em pedaços

600 ml de água

1/3 de xícara de chá de açúcar

3 colheres de sopa de amido de milho

1 pitada de sal

Calda

1/2 xícara de chá de ameixa seca sem caroço

1/4 de xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 canela em pau

Modo de preparo

Manjar

Em um liquidificador, coloque a água, os pedaços de coco e bata até triturar bem. Com a ajuda de um pano limpo, coe a mistura e reserve o leite e o resíduo de coco. Em uma panela, coloque o amido de milho, metade do leite de coco e misture bem. Adicione o açúcar, o restante do leite de coco, o resíduo de coco, o sal e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter uma consistência homogênea. Desligue o fogo e despeje o manjar sobre uma forma com furo no meio. Leve à geladeira por 4 horas.

Calda

Em uma panela, coloque a água, o açúcar, a canela e a ameixa e leve ao fogo médio até obter uma calda rala. Desligue o fogo, retire a canela e espere esfriar. Desenforme com cuidado o manjar, despeje a calda sobre ele e sirva em seguida.

Brownie de chocolate vegano

Ingredientes

200 g de chocolate 70% sem leite na composição

70% sem leite na composição 100 ml de óleo de girassol

230 g de açúcar demerara

20 g de cacau em pó

240 g de farinha de trigo

100 ml de leite de amêndoas

1 pitada de sal

150 g de chocolate 70% em gotas e sem leite na composição

Nozes torradas e picadas a gosto

5 g de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate no micro-ondas por 30 segundos. No mesmo recipiente, adicione o óleo e o açúcar e misture até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o cacau em pó, a farinha de trigo e mexa até ficar homogêneo. Coloque o leite e misture novamente. Depois, junte o sal, as gotas de chocolate, as nozes e o fermento. Misture bem até que a massa fique encorpada. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Logo após, reduza a temperatura para 160 °C e asse por mais 15 minutos, ou até que a massa esteja cozida. Retire do forno e sirva.

Cocada cremosa com maracujá

Ingredientes

1 xícara de chá de polpa de maracujá

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de coco ralado fresco

ralado fresco 1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de sopa de amido de milho diluído em 1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a polpa de maracujá, o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até dissolver o açúcar. Adicione o coco ralado e o amido diluído, misturando bem até engrossar e atingir uma consistência cremosa. Deixe cozinhar por mais 2 minutos em fogo baixo. Coloque em copinhos ou taças e leve à geladeira por 1 hora antes de servir.