6 sobremesas veganas fáceis de fazer

Saborear uma deliciosa sobremesa após as refeições é um dos atrativos favoritos de quem ama doce, mas a ocasião fica ainda melhor quando você tem opções fáceis de fazer e que agradam os mais variados paladares, sobretudo os veganos.

Confira, a seguir, 6 receitas de sobremesas veganas para você preparar em poucos minutos e experimentar novos sabores. Veja!

Musse de manga

Ingredientes

350 g de manga descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 200 ml de leite de coco gelado

Suco de 1 limão

1 colher de chá de ágar-ágar

100 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a manga e o leite de coco e bata bem. Adicione o suco de limão e bata até obter um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, coloque o ágar-ágar e cubra com a água. Leve ao fogo médio até obter um gel, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o gel no liquidificador com a manga e bata por 1 minuto. Distribua a musse nas taças e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.

Pudim de tapioca

Ingredientes

200 ml de leite de coco

1/2 l de leite de castanha-de-caju

4 colheres de sopa de xilitol

250 g de tapioca

1 xícara de chá de coco ralado

200 ml de leite de coco

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite de castanha-de-caju e o xilitol e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a tapioca e o coco ralado e mexa bem. Quando o leite começar a ferver, disponha a mistura na panela e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Creme de abacate (Imagem: itaci | Shutterstock)

Creme de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

250 g de creme de leite de soja

Suco de 1 limão

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacate e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o açúcar e bata para incorporar com os demais ingredientes. Transfira o creme para um recipiente, junte o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Brigadeiro de capim-limão

Ingredientes

1 inhame descascado e cozido

1 xícara de chá de capim-limão fresco picado

1 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de açúcar

1 colher de sobremesa de cacau em pó

Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o inhame, a água e o capim-limão e bata até obter um creme homogêneo. Com a ajuda de um coador, coe o creme e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o cacau em pó e misture bem. Leve ao fogo médio até começar a desgrudar da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com todo o brigadeiro. Após, decore com chocolate granulado e sirva em seguida.

Brownie com nozes (Imagem: zoryanchik | Shutterstock)

Brownie com nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de cacau em pó 100%

3/4 de xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de chá de extrato de baunilha

3/4 de xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o cacau em pó, o açúcar, o fermento e o sal. Adicione o óleo de coco, o leite vegetal e a baunilha. Misture até formar uma massa homogênea. Incorpore as nozes picadas na massa. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga, espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos ou até que a superfície esteja firme, mas o interior ainda um pouco úmido. Deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados. Sirva em seguida.

Cocada

Ingredientes

2 xícaras de chá de coco ralado fresco

ralado fresco 1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque o leite de coco, o açúcar, o óleo de coco e a pitada de sal. Misture bem e leve ao fogo médio. Cozinhe a mistura, mexendo frequentemente, até que o açúcar esteja completamente dissolvido e a mistura comece a ferver. Adicione o coco ralado. Mexa até começar a engrossar e ficar espesso e pegajoso. Retire a panela do fogo e, com a ajuda de uma colher, modele pequenas porções da cocada sobre papel-manteiga. Deixe as cocadas esfriarem completamente e sirva em seguida.