Não é segredo que passar o Ano-Novo na praia é uma forma de trazer mais energias positivas para o próximo ciclo. Além disso, existem diversas simpatias, de conhecimento geral, que podem ser feitas nesse ambiente. Afinal, quem nunca pulou sete ondinhas à meia-noite, não é mesmo? A espiritualista Kelida Marques comenta que essas práticas são antigas e poderosas também para quem busca fechar o ano com chave de ouro.

“Muitas práticas espirituais envolvem rituais de purificação, como as simpatias e rituais, nos quais a água desempenha um papel importante. Nadar ou mergulhar no mar pode ser visto como um tipo de ritual de renovação espiritual, em que a água atua como um meio para a transformação interior. Durante as comemorações, isso aumenta e existem infinitos rituais que podem ser feitos”, acrescenta.

A seguir, confira 6 simpatias para fazer na praia no Ano-Novo!

1. Simpatia de purificação

Materiais

1 bacia

1 lenço

1 incenso de rosas -brancas ou sândalo

-brancas ou sândalo Pétalas de rosa-branca

Água do mar

Como fazer

Encha a bacia com água do mar e inicie o ato de friccionar delicadamente as pétalas de uma rosa-branca entre as mãos. Realize o processo de molhar e esfregar novamente. Ao observar o escurecimento das pétalas, é hora de parar.

Neste ponto, dirija-se ao banheiro e despeje a mistura da cabeça aos pés, deixando que seque naturalmente. Coloque um lenço nunca utilizado na cabeça, mantendo-o por, pelo menos, três horas. Evite sair de casa durante esse dia, privilegiando o silêncio e acendendo um incenso de rosas-brancas ou sândalo. Posteriormente, é possível realizar um banho de higiene.

2. Simpatia de bênçãos

Materiais

1 peneira de palha pequena

3 cravos amarelos

amarelos 1 papel branco

1 caneta

Como fazer

Pegue a menor peneira que você encontrar, de preferência feita de palha. Em seguida, coloque nela os cravos amarelos (apenas a flor). No papel branco, escreva os pedidos e as bênçãos que deseja receber. Na praia, entre na água com a peneira em cima da cabeça, pedindo licença aos guardiões e às guardiãs do mar e mentalizando as bênçãos que desejou. Por fim, delicadamente, coloque a peneira com a flor no mar e deixe-a ir embora.

3. Simpatia para proteção no ano que se inicia

Materiais

7 galhos de arruda

1 l de água do mar

1 vela branca

1 recipiente de vidro transparente

Como fazer

Em casa, antes de ir à praia, acenda a vela branca e, ao lado, coloque o recipiente com a água do mar. Mentalize boas energias e peça proteção aos guardiões do novo ano. Na praia, mergulhe os galhos de arruda na água do mar enquanto repete a seguinte prece: “Que esta água lave minhas preocupações e me envolva com um manto de proteção divina para o ano que está por vir”. Depois, passe os galhos levemente pelo corpo e jogue-os no mar. Deixe que a vela se queime completamente em um local seguro.

Para potencializar a simpatia para a sorte, faça-a na areia da praia durante a noite de Ano-Novo (Imagem: SunyawitPhoto | Shutterstock)

4. Simpatia para sorte em 2026

Materiais

1 moeda

Folhas de menta

1 pires

1 vela

Como fazer

Para começar a simpatia para ter sorte em 2026, acenda a vela e deixe as folhas de menta queimarem. Assim que elas virarem cinzas, coloque-as no pires e posicione a vela em cima. Em seguida, pegue a moeda e mentalize-a multiplicando, com muita fé. Para finalizar, coloque-a na sua carteira e só a retire quando você reconhecer a riqueza em sua vida. Para potencializar esta simpatia, faça na areia da praia durante a noite de Ano-Novo.

5. Simpatia para união feliz

Materiais

1 aliança ou anel

1 fita de renda branca de 70 cm

1 prato branco

1 tecido branco nunca usado

Como fazer

Antes de entrar no mar, faça a seguinte prece segurando o prato com a aliança: “Que as encantadas do mar abençoem minha união com (falar o nome da pessoa), promovendo amor, carinho, respeito, lealdade e paixão. Abençoem essas alianças com sua graça e poder”. Depois, deixe o prato à beira do mar e entre na água, molhando a aliança em sete mergulhos. Após, não seque a aliança, deixe secar naturalmente. Em seguida, coloque a aliança novamente no prato e cubra com um tecido branco nunca usado. Quando secar, pode guardar onde preferir – de preferência em uma caixinha –, sem mostrar a ninguém até o pedido acontecer.

6. Simpatia para reconciliação no amor

Materiais

Pétalas de rosa-branca

1 punhado de arroz cru

1 perfume

Roupas de banho branca

1 pote

Como fazer

Vista a roupa de banho branca, com a qual você possa entrar no mar. Depois, coloque em um pote as pétalas de rosa-branca, um punhado de arroz cru e pingue gotas do seu perfume favorito, misturando tudo. Leve esse pote para a praia e, de frente para o mar, passe a mistura pelo seu corpo imaginando vocês dois juntos, vivendo em harmonia, se amando e sendo felizes.

Em seguida, faça seu pedido com muita fé. Você pode pedir que seu amor te procure buscando dar outra oportunidade a vocês, por exemplo. Entre no mar e mergulhe três vezes. Após, retorne à areia de costas, com os olhos fixos no oceano, sempre emanando energias positivas e de muito amor.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Alice Veloso e Redação EdiCase