6 signos mais encrenqueiros do zodíaco

Alguns signos do zodíaco simplesmente não conseguem fugir de uma boa discussão. Seja por impulsividade, sinceridade excessiva ou personalidade forte, existem aqueles que acabam entrando em conflitos com mais facilidade — muitas vezes sem nem perceber. Isso não significa que sejam pessoas ruins, mas que possuem características intensas e difíceis de ignorar.

A seguir, confira quais signos costumam ter fama de mais encrenqueiros no zodíaco!

1. Áries

Áries tende a reagir de forma impulsiva e intensa diante de provocações, defendendo suas opiniões com firmeza (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Impulsivo e explosivo, Áries dificilmente leva desaforo para casa. Quando sente que foi provocado, reage na hora e pode acabar criando discussões sem pensar muito nas consequências. Além disso, o ariano costuma defender suas opiniões com muita intensidade e não gosta de perder.

2. Escorpião

Escorpião costuma reagir de forma intensa quando se sente ferido (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os escorpianos podem até parecer calmos à primeira vista, mas guardam emoções profundas e dificilmente esquecem algo que os machucou. Quando se sentem traídos ou desrespeitados, tendem a agir de forma intensa e estratégica, o que pode gerar grandes conflitos.

3. Leão

Leão tende a buscar reconhecimento e pode reagir de forma intensa quando sente seu orgulho ferido (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os leoninos gostam de reconhecimento e dificilmente aceitam ser ignorados ou diminuídos. Quando sentem que seu orgulho foi ferido, podem reagir de maneira dramática e entrar em confronto para defender sua posição. Além disso, têm personalidade forte e gostam de liderança.

4. Gêmeos

Gêmeos costuma a reagir de forma comunicativa e direta, expressando opiniões com rapidez e podendo se envolver em discussões por impulsividade (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Os geminianos adoram argumentar e raramente ficam quietos diante de uma situação que desperte sua curiosidade ou irritação. Como mudam de opinião rapidamente e falam o que pensam sem muitos filtros, podem acabar entrando em pequenas confusões no cotidiano.

5. Sagitário

Sagitário tende a agir com sinceridade e impulsividade ao se comunicar, podendo entrar em conflitos quando sente sua liberdade limitada (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Sagitário é conhecido pela sinceridade extrema. O problema é que, muitas vezes, fala sem pensar e acaba magoando as pessoas ao redor. Como também detesta sentir-se preso ou controlado, pode se envolver em discussões quando sente que estão tentando limitar sua liberdade.

6. Touro

Touro pode reagir de forma intensa quando pressionado ao limite, mostrando teimosia e dificuldade em mudar de opinião em conflitos (Imagem: svetabelaya | Shutterstock)

Apesar de normalmente ser paciente, Touro pode se tornar bastante difícil quando perde a calma. O signo é extremamente teimoso e dificilmente muda de ideia durante uma discussão. Quando provocado ao limite, tende a explodir de maneira intensa.