Quando o calor aperta, as saladas surgem como alternativa perfeita para compor um almoço nutritivo e colorido. Além de refrescantes, essas preparações trazem vitaminas, minerais e fibras essenciais para manter o organismo funcionando perfeitamente. Ademais, a versatilidade destas receitas permite combinar folhas crocantes, legumes assados, proteínas magras e grãos nutritivos, criando composições completas.

A seguir, confira 6 saladas refrescantes para o almoço de domingo!

Salada de repolho com abacate

Ingredientes

1 polpa de abacate

1 repolho roxo

1/2 cenoura

1 colher de sopa de gergelim branco

1 maço de coentro

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o repolho em fatias finas, rale a cenoura e corte o abacate em pedaços pequenos. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e o abacate por cima. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique o gergelim branco e acrescente o coentro. Sirva em seguida.

Salada verde com morango

Ingredientes

1/2 maço de alface-lisa

1/2 maço de alface-roxa

1/2 maço de acelga

1/2 maço de chicória

8 tomates-cerejas

15 morangos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem os morangos, retire os talos e corte-os ao meio. Lave os tomates-cerejas e corte-os ao meio. Rasgue as folhas grosseiramente. Em uma saladeira, disponha a alface-lisa, a alface-roxa, a acelga, a chicória e os tomates-cerejas. Misture bem e tempere com azeite, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Adicione os morangos por cima e sirva a salada.

Salada de grão-de-bico com atum (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Salada de grão-de-bico com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 170 g de atum sólido ao natural

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de azeitona verde sem caroço

1/2 xícara de chá de salsão cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico, o espinafre, o tomate-cereja, o salsão e as azeitonas. Adicione o atum em pedaços grandes, misturando delicadamente para não desmanchar. Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e mexa suavemente até envolver todos os ingredientes. Ajuste o sal, se necessário, e sirva imediatamente ou mantenha refrigerada até o momento de servir.

Salada de folhas com manga

Ingredientes

1/2 maço de alface-americana

1/2 maço de rúcula

1/2 maço de agrião

1 manga cortada em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture as folhas verdes com os cubos de manga, a cebola-roxa e o tomate-cereja. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino para fazer o molho. Regue a salada com o molho, misture delicadamente para incorporar os sabores. Sirva em seguida.

Tabule de quinoa (Imagem: Timolina | Shutterstock)

Tabule de quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 xícara de chá de folhas de rúcula

1 pitada de pimenta síria

1 colher de chá de hortelã picada

3 colheres de chá de salsinha picada

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

Sal e gergelim preto a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, a água e o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até secar a água e a quinoa ficar macia. Coloque-a em uma travessa funda e acrescente o pepino, a cenoura, a hortelã, a salsinha e o tomate-cereja. Tempere com azeite, sal e suco de limão. Salpique o gergelim preto sobre o tabule e sirva.

Salada de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite

Pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo

Fatie as abobrinhas finamente. Em um recipiente, coloque as abobrinhas e tempere com a pimenta-do-reino, o azeite, o suco de limão-siciliano e as folhas de hortelã. Misture tudo e sirva após 30 minutos.