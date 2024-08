6 receitas vegetarianas rápidas para fazer na air fryer

Se você é vegetariano ou está querendo incluir mais pratos sem carne no dia a dia, a air fryer pode ajudá-lo a preparar uma infinidade de comidas. Com essa versátil ferramenta de cozinha, é possível criar receitas deliciosas e crocantes sem a necessidade de muito óleo ou tempo de preparo prolongado. Para começar, experimente estas 6 opções saborosas e adicione novas ideias ao seu cardápio vegetariano!

Tofu grelhado

Ingredientes

1 tofu firme cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 colher de chá de alho descascado e triturado

1/2 colher de chá de gengibre em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o molho de soja, o amido de milho, o alho, o gengibre em pó, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione o tofu e mexa para incorporar. Reserve. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Após, coloque o tofu na fritadeira e deixe por 10 minutos. Sirva em seguida polvilhado com cebolinha.

Brócolis gratinado

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis

1/4 xícara de chá de farinha de rosca

3 xícaras de chá de queijo muçarela de castanha-de-caju ralado

muçarela de castanha-de-caju ralado 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de rosca, metade do queijo ralado, o azeite, o alho em pó, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Adicione os floretes de brócolis e mexa para incorporar. Reserve. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Após, coloque os floretes de brócolis na fritadeira, deixando espaço suficiente entre eles para ficarem crocantes, e cozinhe por 10 minutos. Retire o legume da air fryer e coloque o restante do queijo por cima. Disponha novamente na fritadeira e cozinhe até o queijo gratinar. Sirva em seguida.

Torrada com tofu e tomate seco

Ingredientes

4 fatias de pão francês

8 colheres de sopa de tofu amassado

10 folhas de manjericão

6 tomates secos

secos Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos. Disponha as fatias de pão sobre ela, deixando um espaço entre eles para ficar crocante, e asse por 5 minutos. Retire da fritadeira e reserve. Em um recipiente, coloque o tofu, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma pasta cremosa. Com a ajuda de uma colher, passe a mistura sobre as fatias de pão e cubra com as folhas de manjericão e os tomates secos. Regue com azeite e sirva em seguida.

Batata-doce frita (Imagem: Martin Rettenberger | Shutterstock)

Batata-doce frita

Ingredientes

500 g de batata-doce descascada e cortada em palitos

descascada e cortada em palitos 1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica defumada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o azeite, o sal e a páprica defumada e misture. Junte os palitos de batata-doce e mexa para incorporar. Após, preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos. Disponha o legume sobre ela e asse por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Espetinhos de legumes

Ingredientes

1 abobrinha cortada em cubos

1 berinjela cortada em cubos

1 cebola cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 pimentão amarelo cortado em cubos

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos para churrasco

Modo de preparo

Monte os espetinhos nos palitos de churrasco intercalando os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Pincele com azeite e reserve. Preaqueça a air fryer a 200ºC por 5 minutos. Após, coloque os espetinhos sobre ela e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Rolinhos de abobrinha com ricota de tofu

Ingredientes

1 abobrinha fatiada

fatiada 250 g de ricota de tofu amassada

8 nozes picadas

100 g de farinha de rosca

3 colheres de azeite de oliva

Manjericão picado a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a ricota, as nozes, o manjericão e o azeite e misture. Após, com a ajuda de uma colher, coloque um pouco da mistura sobre a ricota e enrole. Repita o processo com todas as fatias e pincele com azeite. Passe o legume sobre a farinha de rosca e reserve. Preaqueça a air fryer a 180 °C e disponha os rolinhos sobre ela. Cozinhe por 20 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.