6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

O liquidificador é um item indispensável na cozinha, graças à sua versatilidade, praticidade e rapidez no preparo de diversas receitas. Além disso, ele permite preparar massas variadas sem precisar moldá-las com as mãos, facilitando a rotina do dia a dia. Pensando nisso, selecionamos seis receitas deliciosas de liquidificador, com poucos ingredientes, para você testar em casa. Confira!
1. Musse de manga
Ingredientes
- 300 ml de leite
- 250 g de creme de leite
- 2 mangas descascadas e picadas
- 1 colher de sopa de leite condensado
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o creme de leite e a manga, reservando alguns pedaços da fruta para decorar. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Retire da geladeira e sirva decorado com o restante da manga.
2. Torta de presunto e queijo
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 3 colheres de sopa de óleo
- 3 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de sal
- 1 1/2 xícara de chá de presunto picado
- 1 xícara de chá de queijo prato picado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para polvilhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa em um recipiente, acrescente o presunto e o queijo prato e misture.
Unte uma forma com manteiga, polvilhe com farinha de trigo e coloque a massa nela. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
3. Bolo de coco com limão de liquidificador
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1 xícara de chá de coco ralado
- 1 xícara de chá de açúcar
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- Suco e raspas de 1 limão-siciliano
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o leite de coco, o coco ralado, o açúcar, a farinha de trigo e o suco de limão-siciliano. Bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Coloque a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva polvilhado com raspas de limão-siciliano.
4. Pão de forma de liquidificador
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de leite morno
- 2 xícaras de chá de água
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 pitada de sal
- 20 g de fermento biológico
- 1 kg de farinha de trigo
- Óleo para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, a água, os ovos, o açúcar, o óleo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e faça um buraco no centro. Aos poucos, despeje a mistura reservada sobre a farinha e mexa com uma colher de pau, sem sovar.
Após, divida a massa em 3 partes iguais e coloque em assadeiras para bolo inglês untadas com óleo. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, retire o plástico filme e leve as formas ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Sirva em seguida.
5. Pastelão de atum
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de óleo
- 1 pitada de sal
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
Recheio
- 250 g de atum ralado
- 395 g de milho-verde
- 180 g de requeijão
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o óleo, o sal, a farinha de trigo, o leite e os ovos e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Após, disponha metade da massa em uma assadeira untada com óleo. Acrescente o atum, o milho-verde e o requeijão e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Sirva em seguida.
6. Pizza de queijo
Ingredientes
Massa
- 1 xícara de chá de leite
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de açúcar
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
Recheio
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 150 g de queijo muçarela ralado
- Tomates em rodelas e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque o leite, o ovo, o óleo, o sal e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma para pizza untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de tomate sobre a massa e acrescente os ingredientes do recheio sobre o molho. Leve ao forno por mais 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.