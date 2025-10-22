6 receitas rápidas e fáceis para preparar no liquidificador

O liquidificador é um item indispensável na cozinha, graças à sua versatilidade, praticidade e rapidez no preparo de diversas receitas. Além disso, ele permite preparar massas variadas sem precisar moldá-las com as mãos, facilitando a rotina do dia a dia. Pensando nisso, selecionamos seis receitas deliciosas de liquidificador, com poucos ingredientes, para você testar em casa. Confira!

1. Musse de manga

Ingredientes

300 ml de leite

250 g de creme de leite

2 mangas descascadas e picadas

1 colher de sopa de leite condensado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o leite condensado, o creme de leite e a manga, reservando alguns pedaços da fruta para decorar. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Distribua a musse em taças e leve à geladeira por 3 horas. Retire da geladeira e sirva decorado com o restante da manga.

2. Torta de presunto e queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 1/2 xícara de chá de leite

3 colheres de sopa de óleo

3 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de presunto picado

1 xícara de chá de queijo prato picado

Manteiga para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, o leite, o óleo, os ovos e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa em um recipiente, acrescente o presunto e o queijo prato e misture.

Unte uma forma com manteiga, polvilhe com farinha de trigo e coloque a massa nela. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

3. Bolo de coco com limão de liquidificador

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de coco ralado

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de coco, o leite de coco, o coco ralado, o açúcar, a farinha de trigo e o suco de limão-siciliano. Bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Unte uma forma para bolo com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo. Coloque a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva polvilhado com raspas de limão-siciliano.

Pão de forma de liquidificador (Imagem: GARAGE38 | Shutterstock)

4. Pão de forma de liquidificador

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite morno

2 xícaras de chá de água

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal

20 g de fermento biológico

1 kg de farinha de trigo

Óleo para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, a água, os ovos, o açúcar, o óleo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e faça um buraco no centro. Aos poucos, despeje a mistura reservada sobre a farinha e mexa com uma colher de pau, sem sovar.

Após, divida a massa em 3 partes iguais e coloque em assadeiras para bolo inglês untadas com óleo. Cubra com plástico filme e deixe descansar até dobrar de volume. Após, retire o plástico filme e leve as formas ao forno preaquecido a 180°C por 25 minutos. Sirva em seguida.

5. Pastelão de atum

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de óleo

1 pitada de sal

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Recheio

250 g de atum ralado

395 g de milho-verde

180 g de requeijão

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo, o sal, a farinha de trigo, o leite e os ovos e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e bata para incorporar. Após, disponha metade da massa em uma assadeira untada com óleo. Acrescente o atum, o milho-verde e o requeijão e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

6. Pizza de queijo

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de molho de tomate

150 g de queijo muçarela ralado

Tomates em rodelas e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, o ovo, o óleo, o sal e o açúcar e bata até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de trigo e bata novamente até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente com uma colher. Despeje a massa em uma forma para pizza untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 10 minutos. Retire do forno, espalhe o molho de tomate sobre a massa e acrescente os ingredientes do recheio sobre o molho. Leve ao forno por mais 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.