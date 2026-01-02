A batata-doce é uma fonte incrível de carboidratos complexos, fibra, vitaminas e minerais, tornando-se um alimento fundamental para quem pratica atividade física regularmente. Além de ajudar na recuperação muscular, ela contribui para a sensação de saciedade e oferece energia de forma saudável. Por isso, confira 6 receitas proteicas com batata-doce!
Batata-doce recheada com queijo feta e espinafre
Ingredientes
- 2 batatas-doces laranjas
- 1 xícara de chá de queijo feta
- 1 xícara de chá de espinafre picado e refogado
- Azeite de oliva, alecrim, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Corte as batatas-doces ao meio, coloque em uma assadeira, regue com azeite de oliva e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias. Em um recipiente, misture o queijo feta com o espinafre, o sal, o alecrim, a noz-moscada e a pimenta-do-reino. Com uma colher, retire um pouco da polpa da batata-doce e preencha com o recheio de queijo e espinafre. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por mais 10 minutos. Sirva em seguida.
Salada proteica de vegetais
Ingredientes
- 1 cebola descascada e ralada
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de castanha-do-pará picada
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 1 xícara de chá de salsa picada
- 2 xícaras de chá de batata-doce descascada e cortada em cubos
- 3 xícaras de chá de lentilha cozida
- 1 1/2 dente de alho descascado e amassado
- 1 xícara de chá de agrião picado
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água fervente
Modo de preparo
Em uma panela funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a batata-doce, o alho e a abobrinha por 8 minutos. Em seguida, despeje a água fervente, cobrindo todos os legumes, e cozinhe até ficarem al dente. Depois, retire do fogo, escorra e deixe amornar. Em uma saladeira, coloque o agrião, os legumes cozidos, a cebola e a castanha-do-pará. Tempere com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de batata-doce assada com lentilha
Ingredientes
- 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
- 1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- Azeite de oliva, sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma assadeira, coloque as batatas-doces e tempere com sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até ficarem macias e douradas. Retire do forno e aguarde amornar. Em uma saladeira, misture as batatas-doces assadas, a lentilha e as nozes. Adicione azeite de oliva, vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida com as folhas de rúcula.
Hambúrguer de batata-doce e quinoa
Ingredientes
- 200 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 ovo
- 1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce com a quinoa, o ovo, a cebola e a salsinha até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, modele a mistura em forma de hambúrgueres. Em fogo médio, aqueça uma frigideira com um pouco de azeite de oliva e grelhe os hambúrgueres até ficarem dourados de ambos os lados. Sirva acompanhado de salada ou como preferir.
Creme proteico de batata-doce e grão-de-bico
Ingredientes
- 3 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
- 200 g de grão-de-bico cozido
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 l de caldo de legumes
- 1 colher de chá de cominho
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione as batatas-doces, o grão-de-bico, o cominho e o caldo de legumes e aumente o fogo para médio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a batata-doce esteja macia. Após, transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter uma textura cremosa. Volte para a panela e aqueça em fogo médio. Sirva em seguida.
Escondidinho de batata-doce com frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 500 g de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 1/2 xícara de chá de leite desnatado
- 200 de creme de queijo cottage
- 1 cebola descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 300 g de molho de tomate
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce com um pouco de azeite e o leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione os cubos de frango e doure. Acrescente o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Junte o molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Por último, coloque o creme de queijo cottage e mexa para incorporar.
Em seguida, em um refratário, coloque uma camada fina de purê de batata-doce, seguida do frango. Finalize com o purê de batata-doce. Pincele com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.