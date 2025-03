6 receitas práticas e saborosas para o fim de semana

Após uma semana intensa de trabalho, o fim de semana é ótimo para descansar e passar um tempo com familiares e amigos. Entre as atividades para fazer durante esses dias, ir para a cozinha e preparar uma deliciosa refeição pode render bons momentos. Por isso, confira 6 receitas simples e gostosas para saborear!

Orecchiette com molho de tomate

Ingredientes

10 tomates italianos maduros cortados ao meio

italianos maduros cortados ao meio 1/2 xícara de chá de água

5 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de açúcar

250 g de macarrão orecchiette

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o sal e o macarrão e cozinhe até ficar macio. Com a ajuda de uma escumadeira, retire o macarrão da panela e reserve. Em um liquidificador, coloque os tomates e a água e bata até obter um suco. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o suco de tomate, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, mexendo de vez em quando. Por último, coloque o açúcar e misture bem. Desligue o fogo, despeje o molho sobre os orecchiettes. Sirva com queijo ralado.

Pudim de leite em pó

Ingredientes

Pudim

3 xícaras de chá de açúcar

3 xícaras de chá de leite em pó

2 xícaras de chá de água

4 ovos

1 colher de sopa de maisena

Calda

1 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar para a calda e leve ao fogo baixo para derreter e dourar, sem mexer. Após, despeje a calda sobre uma forma para pudim e espalhe. Reserve. Em um liquidificador, coloque o açúcar, o leite em pó, a água, os ovos e a maisena e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o pudim sobre a forma com a calda, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Espaguete à carbonara

Ingredientes

400 g de macarrão espaguete

espaguete 150 g bacon

3 ovos

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente. Enquanto cozinha o espaguete, corte o bacon em tiras pequenas. Em uma frigideira antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Em uma tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos e acrescente o queijo ralado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. A mistura deve ficar cremosa e bem misturada.

Quando o espaguete estiver pronto, reserve uma xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Adicione o espaguete escorrido à frigideira com o bacon. Misture bem para o espaguete absorver os sabores. Retire a frigideira do fogo e acrescente a mistura de ovos e queijo. Mexa rapidamente para que o calor do espaguete cozinhe os ovos, criando um molho cremoso. Se necessário, adicione um pouco de água do cozimento do espaguete para ajustar a consistência do molho. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Quiche de queijo (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Quiche de queijo

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

125 g de manteiga

1 ovo

1 gema de ovo

1 colher de chá de água

Sal a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de creme de leite

4 ovos

80 g de queijo muçarela

80 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga, o ovo, o sal e a água e misture até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 10 minutos. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo e disponha a massa, preenchendo todo o fundo e as laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite e o creme de leite e, com a ajuda de um garfo, bata até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Cubra a massa com o queijo muçarela e disponha a mistura com os ovos sobre ela. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Musse de biscoito de chocolate

Ingredientes

130 g de biscoito de chocolate sem recheio

395 g de leite condensado

500 g de creme de leite

Modo de preparo

Pique as bolachas e reserve. Em um liquidificador, coloque o creme de leite e bata até obter uma consistência firme. Sem parar de bater, adicione o leite condensado e, por último, os biscoitos. Bata até ficar homogêneo. Transfira a mistura para uma travessa e leve à geladeira até ficar firme. Sirva em seguida.

Tacos de carne moída

Ingredientes

Recheio

500 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

8 tortilhas de milho

1 xícara de chá de alface-crespa picada

100 g de queijo parmesão ralado

Molho de pimenta a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente a carne moída à frigideira e cozinhe até dourar, mexendo para ficar bem soltinha. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e páprica. Adicione o tomate picado à carne e misture bem. Cozinhe por mais 3-4 minutos até o tomate soltar um pouco de suco e a mistura ficar bem incorporada. Reserve.

Montagem

Em fogo baixo, aqueça as tortilhas em uma frigideira antiaderente por 1-2 minutos de cada lado. Coloque a mistura de carne moída nas tortilhas e adicione a alface-crespa, o queijo parmesão e o molho de pimenta. Sirva em seguida.