6 receitas nutritivas e práticas com aveia

Geralmente consumida durante as dietas, a aveia é um cereal rico em vitaminas, nutrientes e fibras fundamentais para o funcionamento do organismo. Com efeito antioxidante, ela ajuda a eliminar toxinas do corpo. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, explica a nutricionista Daniela Medeiros.

A seguir, confira 6 receitas deliciosas com aveia para ter um dia a dia mais saudável. Veja!

Pão de aveia

Ingredientes

2 xícaras de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento biológico

1/4 de colher de chá de goma xantana

1 ovo

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de água morna

1 cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de nozes picadas

1 xícara de chá de mix de castanhas

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, o polvilho doce, o açúcar mascavo e a goma xantana e misture bem. No centro da mistura, faça um buraco e adicione o ovo, o sal e metade da água. Mexa até obter uma consistência homogênea e, aos poucos, acrescente o restante da água. Em seguida, junte o mix de castanhas, as nozes, o fermento, a cenoura e misture. Deixe a massa descansar por 15 minutos. Após, unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 35 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Almôndega de frango com aveia

Ingredientes

350 g de peito de frango cortado em pedaços pequenos

cortado em pedaços pequenos 2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 colher de sopa de cenoura descascada e ralada

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite para grelhar

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o frango e triture até obter uma textura de massa. Transfira o frango para um recipiente e adicione o alho, o sal, a cebola, a pimenta-do-reino, a cebolinha, a cenoura e a aveia. Misture até obter uma consistência homogênea. Unte as mãos com azeite e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as almôndegas e doure os dois lados. Sirva em seguida.

Sopa de aveia com legumes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

2 cenouras descascadas e picadas

2 cebolas descascadas e picadas

1 abobrinha descascada e picada

descascada e picada 2 tomates

1 ramo de aipo

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de milho-verde

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para hidratar e cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a aveia, cubra com água e deixe hidratar por 2 horas. Após, escorra a água, transfira a aveia para uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Enquanto isso, em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, a abobrinha, o tomate, o aipo e o milho-verde e cozinhe até ficarem macios. Após, transfira os legumes para a panela com a aveia e misture bem. Por último, coloque as folhas de espinafre e cozinhe por 2 mais minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Biscoito de abóbora com aveia (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

Biscoito de abóbora com aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de abóbora descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 4 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de canela em pó

3 colheres de sopa de açúcar

Água para cozinhar

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os pedaços de abóbora, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira a abóbora para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, a amasse. Adicione a aveia, o óleo de coco, a canela e o açúcar e misture bem. Reserve. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de trigo, modele os biscoitos e disponha sobre ela. Leve ao forno preaquecido em 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Pizza de aveia com vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/4 xícara de chá de vegetais picados (pimentão, tomate, cebola, cogumelos)

1/2 xícara de chá de queijo ralado

Orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a aveia, a farinha de aveia, o ovo, a água, o fermento e o sal até formar uma massa homogênea. Preaqueça o forno a 200 °C e unte uma assadeira com óleo de coco. Espalhe a massa na assadeira, formando um círculo fino. Leve ao forno por 10 minutos ou até a massa ficar ligeiramente dourada.

Retire a pizza do forno e espalhe o molho de tomate sobre a massa. Adicione os vegetais picados e o queijo ralado. Polvilhe orégano e manjericão. Volte ao forno por mais 10 minutos, até os vegetais estarem cozidos e o queijo derretido. Corte a pizza em fatias e sirva em seguida.

Muffin de aveia com maçã e canela

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

2 ovos

2 maçãs descascadas e picadas

1 colher de chá de essência de baunilha

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C e unte uma forma para muffins com óleo de coco. Em um recipiente grande, misture a aveia, a farinha, o açúcar, o fermento, a canela e a noz-moscada. Em outro recipiente, bata os ovos, o leite, o óleo de coco e a essência de baunilha. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até incorporar bem. Em seguida, acrescente as maçãs picadas e misture delicadamente. Divida a massa entre as formas de muffin e leve ao forno por aproximadamente 20 minutos ou até dourar. Deixe esfriar um pouco antes de desenformar.

