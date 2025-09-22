6 receitas leves e saudáveis para a primavera

Consumir refeições mais leves durante a primavera é essencial para adaptar o corpo às mudanças sazonais, já que, mesmo antes da chegada do verão, as temperaturas começam a subir e o metabolismo pode sofrer com essas alterações.

Alimentos frescos e leves, como frutas, legumes, verduras e até mesmo algumas flores e sementes ajudam a manter a hidratação, melhorar a digestão e fornecer nutrientes essenciais sem sobrecarregar o organismo. Além disso, aumentam a disposição e a energia, permitindo aproveitar melhor as atividades ao ar livre típicas dessa estação.

Outro ponto é aproveitar a atmosfera da primavera em si, com suas cores e aromas, como inspiração para levar à mesa pratos capazes de fazer com que ocasiões como encontros simples se transformem em experiências memoráveis.

Por isso, com ajuda do Sous Chef Edvaldo Moraes, do Grupo PHD Eventos, especializado em experiências 360° para eventos sociais e corporativos, listamos receitas capazes de agradar a todos nesta época do ano e que aproveitam os ingredientes da estação. Além disso, o bartender e mixologista Gonzaga Gross sugere um drink para a estação. Confira!

Ceviche de tilápia

Ceviche de tilápia é uma opção para o período, pois combina leveza, frescor e ingredientes que remetem ao clima ameno da estação. A acidez do limão, aliada ao sabor suave do peixe, faz com que o prato seja refrescante e fácil de consumir, sendo uma ótima escolha tanto para entradas quanto para pratos principais.

Além disso, é prático, rápido de preparar e não exige cozimento, o que mantém os sabores naturais e a leveza que caracteriza as refeições ideais para a estação. Os ingredientes, como o limão, pimentões, coentro e cebola, são abundantes nessa época do ano, tornando o ceviche ainda mais apropriado para o cardápio de primavera, trazendo uma explosão de cores e frescor.

Ingredientes

4 filés de tilápia cortados em cubos

cortados em cubos 1/4 de colher de chá de pasta de alho

2 tomates maduros cortados em cubos médios

2 colheres de sopa de coentro fresco

Suco de 3 limões

1/2 cebola-branca cortada em cubos médios

Salsinha, molho de pimenta, pimenta-do-reino moída, sal e cebolinha desidratada a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de tilápia em uma tigela grande, cubra com o suco de limão e deixe marinar na geladeira por cerca de 20 a 30 minutos, até que o peixe mude de cor e fique opaco. Após o tempo de marinada, adicione à tigela o coentro, a cebola-branca, o tomate e o pimentão, temperando com salsinha, cebolinha, sal, pimenta-do-reino e molho de pimenta. Misture delicadamente para combinar os sabores, ajustando o tempero se houver necessidade.

Salada Caprese (Imagem: Efraim Lucas)

Salada Caprese

A salada Caprese é uma escolha ótima para a primavera, pois combina ingredientes frescos e sazonais, como tomates maduros e manjericão, que estão no seu auge nesta época do ano. Sua simplicidade de preparo, aliada à apresentação visualmente atraente com cores vibrantes de vermelho, verde e branco, torna-a uma opção deliciosa e refrescante para os dias mais quentes. Além disso, a salada é leve e saudável, ideal para quem busca refeições nutritivas. Sua aparência permite adaptações, como a adição de outros ingredientes. Opção simples e elegante para almoços e jantares na estação.

Ingredientes

800 g de muçarela de búfala

1,5 kg de tomate cortado em cubos

50 g de folhas de manjericão

Sal, azeite de oliva e suco de limão a gosto

Modo de preparo

Pique todos os ingredientes — exceto as folhas, que devem ser mantidas inteiras. Misture todos os ingredientes picados em uma tigela grande e, por último, adicione as folhas inteiras, misturando delicadamente para incorporar. Tempere com sal, azeite e suco de limão.

Creme brulée de limão-siciliano (Imagem: Efraim Lucas)

Creme brûlée de limão-siciliano

Receita indicada para os meses de outubro até o final do ano, porque combina frescor e leveza em seus ingredientes, como as raspas de limão-siciliano, que trazem um toque cítrico e refrescante, característico da estação.

A mistura de creme de leite e leite cria uma textura suave e cremosa, perfeita para dias mais quentes, enquanto o limão-siciliano adiciona um toque vibrante e alegre que remete às cores e ao clima primaveril. Versátil, a receita também pode ser adaptada para sobremesas geladas, ideais para essa época do ano.

Ingredientes

750 ml de creme de leite

1,5 l de leite

450 g de açúcar refinado

540 g de gemas de ovo pasteurizadas

50 g de raspas de limão -siciliano

-siciliano Fava de baunilha a gosto

Açúcar para caramelizar

Modo de preparo

Em uma panela, misture o creme de leite, o leite, as raspas de limão-siciliano e a fava de baunilha. Leve ao fogo baixo para aquecer. Em seguida, em um recipiente, bata as gemas com o açúcar até obter uma mistura homogênea. Adicione, aos poucos, a mistura quente de leite às gemas, mexendo constantemente para evitar que as gemas cozinhem. Transfira para um recipiente e deixe descansar por, no mínimo, 6 horas.

Divida a mistura em tigelas individuais, as coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 90 °C por 90 minutos. Na hora de servir, polvilhe uma camada fina de açúcar sobre cada crème brûlée e use um maçarico para caramelizar até formar uma crosta dourada e crocante. Sirva em seguida.

Basil smash (Imagem: Efraim Lucas)

Basil smash

O basil smash é o drink perfeito para a primavera por ser refrescante, leve e cheio de aromas vibrantes. O frescor do manjericão, combinado com o toque cítrico do limão-taiti, harmoniza perfeitamente com os dias mais quentes da estação, trazendo uma sensação de frescor a cada gole. A decoração com uma flor comestível não só complementa o visual do drink, mas também evoca a beleza e o colorido típicos da primavera. Ideal para celebrações ao ar livre e momentos de descontração.

Ingredientes

50 ml de gin

4 g de manjericão

20 ml de xarope de açúcar

30 ml de suco de limão-taiti

Flor comestível para decorar

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque os ramos de manjericão e o suco de limão-taiti. Macere levemente o manjericão para liberar o sabor das folhas. Adicione o gin e o xarope de açúcar à coqueteleira. Complete com gelo e agite vigorosamente por cerca de 10 segundos. Coe a mistura para um copo baixo cheio de gelo. Decore com uma flor comestível e, se desejar, um ramo de manjericão extra para dar um toque final.

Salmão grelhado com aspargos (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)

Salmão grelhado com aspargos

A receita é perfeita para a primavera porque combina leveza, frescor e sabor em um prato harmonioso. O salmão, com sua textura macia e delicada, se equilibra com os aspargos frescos grelhados, que adicionam crocância e cor vibrante. Essa combinação celebra a estação, trazendo um prato nutritivo, leve e visualmente atraente, ideal para dias mais ensolarados.

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

2 dentes de alho picados

1 maço de aspargo

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Raspas de limão para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e alho picado. Deixe marinar por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, lave e corte a parte mais dura dos talos dos aspargos. Em outra tigela, tempere-os com azeite, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente ou grelha em fogo médio e coloque o salmão para grelhar, deixando cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até ficar dourado por fora e macio por dentro. Na mesma frigideira, grelhe os aspargos rapidamente até ficarem macios, mas ainda crocantes. Sirva o salmão acompanhado dos aspargos e finalize com raspas de limão.

Panna cotta de manga (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Panna cotta de manga

Leve, refrescante e visualmente vibrante, o panna cotta de manga é uma sobremesa perfeita para a primavera. A doçura natural da manga combina com a suavidade do creme. Essa sobremesa não só encanta pelo sabor, mas também pelo colorido, refletindo o espírito da estação em cada colherada.

Ingredientes

400 ml de creme de leite fresco

200 ml de leite

100 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

24 g de gelatina em pó sem sabor

1 manga descascada e picada

descascada e picada Folhas de hortelã para finalizar

Água para hidratar a gelatina

Modo de preparo

Em uma tigela, hidrate a gelatina em pó conforme as instruções da embalagem. Em uma panela, aqueça o creme de leite com o leite, o açúcar e a essência de baunilha, sem deixar ferver. Retire do fogo e adicione a gelatina hidratada, mexendo até dissolver completamente. Distribua a mistura em copos ou taças e leve à geladeira por pelo menos 4 horas, até firmar. Enquanto isso, bata a manga no liquidificador até formar um purê liso. Antes de servir, coloque uma camada de purê de manga e decore com folhas as de hortelã.

Por Mariana Parker e Redação Edicase