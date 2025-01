6 receitas leves e econômicas com peixe

O peixe é um alimento rico em ômega 3, proteínas, vitaminas e minerais que ajudam a manter o corpo saudável e fazem bem para a memória. Versátil, pode ser combinado com diferentes ingredientes e fica pronto em poucos minutos. Ainda, o peixe é uma ótima opção para quem deseja uma refeição leve e econômica. A seguir, confira 6 receitas práticas e irresistíveis!

Salmão grelhado com limão e ervas

Ingredientes

2 filés de salmão

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 alho picado

Um punhado de alecrim e coentro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e as ervas. Leve a geladeira e deixe marinar por pelo menos 30 minutos na geladeira. Aqueça o azeite em uma frigideira e doure os filés em fogo médio por 3-4 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Peixe assado com legumes

Ingredientes

200 g minicebolas descascadas

500 g de batata-bolinha

1 pimenta dedo-de-moça verde cortada em rodelas

1 anchova limpa e aberta

4 dentes de alho

2 limões-sicilianos descascados e cortados em rodelas

200 g de tomate-cereja

Sal, pimenta-do-reino, raspas de limão, alecrim e manjericão picado a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a anchova e faça cortes transversais nela. Após, tempere a parte de dentro do peixe com sal e pimenta-do-reino. Recheie a anchova com as rodelas de limão, o alecrim e o manjericão. Feche-a e regue com azeite. Disponha a batata-bolinha, a pimenta-dedo-de-moça, os tomates, as cebolas, as raspas de limão e o alho ao redor da anchova. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 40 minutos. Sirva em seguida.

Espetinho de peixe ao forno

Ingredientes

500 g de filé de peixe

1 colher de sopa de suco de limão

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de colorau

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Espetinhos de madeira

Modo de preparo

Corte os filés ao meio, no sentido do comprimento, disponha sobre um recipiente e tempere com o suco de limão, o alho, o sal, o colorau e a pimenta-do-reino. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, espete os filés de peixe nos espetinhos e disponha em uma travessa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Filé de tilápia grelhado (Imagem: Stockcreations | Shutterstock)

Filé de tilápia grelhado

Ingredientes

1 kg de filé de tilápia cortado em fatias

de tilápia cortado em fatias Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os pedaços de filé de tilápia e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque os filés de tilápia na frigideira e grelhe os dois lados. Repita o processo com todos os filés. Sirva em seguida.

Dica: sirva com legumes grelhados

Peixe ao vinho branco

Ingredientes

1 kg de pescada branca limpa

1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

cortados em rodelas Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa de azeite

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal, azeite e suco de limão. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, transfira o peixe para uma assadeira e disponha as rodelas de cebola e tomate sobre ele. Salpique com salsinha e regue com o vinho branco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Salada de peixe com feijão-fradinho

Ingredientes

4 filés de merluza

Suco de 1 limão

1 xícara de chá de feijão -fradinho cozido

-fradinho cozido 1 tomate picado

1/2 cebola roxa picada

2 colheres de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e leve ao fogo. Adicione os filés e grelhe até dourar. Após, desfie o peixe e reserve. Em uma saladeira, misture o feijão, os filés desfiados, o tomate, a cebola, o azeite e a salsinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida!