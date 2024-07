É totalmente possível preparar pratos fitness e sem lactose, atendendo às necessidades de quem busca uma alimentação mais saudável e inclusiva. Com algumas adaptações e sem utilizar leite, dá para criar receitas saborosas e nutritivas, sem abrir mão do prazer de comer bem e cuidar da saúde.

Abaixo, confira algumas opções!

Purê de batata

Ingredientes

5 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as batatas e cozinhe-as até ficarem macias. Escorra a água, espere amornar e passe as batatas em um espremedor. Transfira o purê para uma panela, acrescente o azeite e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Bolo de banana com amendoim

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 xícara de chá de açúcar de coco

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de amendoim triturado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Açúcar de coco e canela em pó para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o óleo de coco e os ovos e bata. Adicione as bananas, o açúcar de coco e o sal e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o amendoim e o fermento químico e mexa. Acrescente a mistura reservada e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com o açúcar e a canela em pó. Sirva em seguida.

Pudim de aveia

Ingredientes

Pudim

1 xícara de chá de flocos de aveia

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de mel

1 xícara de chá de açúcar de coco

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma forma para pudim, coloque o açúcar de coco e leve ao fogo médio para caramelizar. Desligue o fogo, espalhe a mistura na forma e reserve. Em um liquidificador, coloque a aveia, o leite de amêndoas, a água, o mel e a canela e bata até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre forma com o caramelo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Broa de milho (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Broa de milho

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de milho

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de sementes de linhaça dourada hidratada

dourada hidratada 3 colheres de sopa de xilitol

100 ml de leite de coco

1 colher de sopa de óleo de coco

3 colheres de sopa de sementes de erva-doce

1/2 xícara de chá de água

Óleo de coco para untar

Farinha de milho para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de milho, de amêndoas e de arroz, as sementes de linhaça, o xilitol, o leite de coco, o óleo de coco, as sementes de erva-doce e água e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 20 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de milho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de berinjela

Ingredientes

600 g de berinjela descascada e cortada em cubos grandes

3 dentes de alho descascados e amassados

200 ml de água

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 1/2 xícara de chá de leite de aveia

Sal, azeite, vinagre e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a berinjela, cubra com água, adicione vinagre e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Escorra a berinjela, coloque na panela e refogue até ficar macia. Acrescente o molho de tomate e a água. Ferva por 5 minutos, coloque o leite de aveia e tempere com sal. Cozinhe até o molho engrossar. Desligue o fogo, salpique com cheiro-verde e sirva em seguida.

Torta de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

3 ovos

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite de aveia, a farinha de arroz, a aveia, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Após, despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Disponha o frango sobre ela e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.