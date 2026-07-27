6 receitas de sopas vegetarianas para se aquecer nos dias frios

As sopas vegetarianas são uma excelente opção para quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada. Com uma variedade de ingredientes frescos e nutritivos, elas oferecem sabores ricos e uma diversidade de texturas. E mais: são uma alternativa econômica e prática para espantar o frio. Por isso, separamos algumas opções deliciosas para você preparar em casa. Confira!
1. Sopa de abóbora e quinoa
Ingredientes
- 500 g de abóbora-moranga descascada e cortada em pedaços
- 1 xícara de chá de quinoa
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora-moranga e a quinoa e refogue por 3 minutos. Após, junte o sal, a pimenta-do-reino e a água. Cozinhe até que a quinoa e a abóbora-moranga fiquem macias. Adicione o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
2. Sopa de chuchu, abobrinha e batata
Ingredientes
- 3 chuchus descascados e cortados em cubos
- 2 abobrinhas cortadas em cubos
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 alho-poró fatiado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 3 minutos. Após, acrescente o chuchu, a abobrinha e a batata e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe a sopa por 20 minutos. Desligue o fogo, salpique o cheiro-verde e sirva em seguida.
3. Sopa de feijão-branco e couve
Ingredientes
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 abobrinha cortada em cubos
- 160 g de couve cortada em tiras
- 1 cenoura descascada e picada
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 500 ml de água
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o alho, a cebola e a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione a cenoura e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Junte o feijão-branco e misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Adicione a couve, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos, até que os legumes estejam macios e a couve murche. Desligue o fogo, finalize com a salsa e sirva em seguida.
4. Sopa de lentilha com legumes
Ingredientes
- 250 g de lentilha
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 100 g de quiabo fatiado
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha, a cenoura, o quiabo, o molho de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino e leve novamente ao fogo baixo. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Sopa de cebola
Ingredientes
- 500 g de cebola descascada e fatiada
- 1 colher de sopa de creme vegetal
- 1 colher de sobremesa de azeite
- 60 ml de vinho branco seco
- 2 colheres de chá de molho de soja
- 1 l de caldo de legumes
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o creme vegetal e o vinho branco e cozinhe até secar. Reduza o fogo, acrescente o molho de soja e o caldo de legumes e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
6. Sopa de brócolis com ervilha
Ingredientes
- 1 brócolis separado em floretes
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por mais 2 minutos. Junte a ervilha e a água e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.