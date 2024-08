6 receitas de sanduíches para o lanche da tarde

Delicioso e amado pelos brasileiros, o sanduíche é uma ótima pedida para o lanche da tarde. Versátil, ele pode ser combinado com ingredientes deliciosos para incrementar o sabor. E mais: ajuda a saciar a fome sem perder muito tempo na cozinha. Pensando nisso, separamos 6 receitas para você preparar em casa. Confira!

Sanduíche de frango com abacate e bacon

Ingredientes

2 fatias de pão de forma

Polpa de 1 abacate amassada

4 fatias de bacon

1 sobrecoxa de frango sem pele e osso

sem pele e osso 1 tomate picado

1 folha de alface higienizada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para tostar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para dourar. Após, transfira o bacon para um recipiente e, na mesma panela, coloque o frango e leve ao fogo médio para grelhar na gordura liberada pelo bacon. Desligue o fogo e reserve.

Passe a manteiga nas fatias de pão e leve ao grill para tostar. Em seguida, disponha a alface sobre uma fatia de pão, coloque o bacon, o tomate, o frango e o abacate e feche o sanduíche com a fatia de pão restante. Corte ao meio e sirva em seguida.

Sanduíche com carne moída

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

350 g de carne moída

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de salsinha picada

1 xícara de chá de maionese

12 fatias de pão de forma

1 tomate cortado em rodelas

60 g de queijo muçarela fatiado

Manteiga para tostar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente a carne moída e frite até secar toda a água. Tempere com sal e salsinha. Desligue o fogo, junte metade da maionese e mexa. Reserve. Com a ajuda de uma faca, passe a manteiga sobre uma fatia de pão, coloque sobre uma frigideira e leve ao fogo médio para dourar os dois lados. Repita o processo com todos os pães. Coloque uma fatia de queijo sobre o pão e cubra com carne moída. Acrescente o tomate, o restante da maionese e feche o sanduíche com outra fatia de pão. Repita o processo com todos os pães e sirva em seguida.

Sanduíche de pepino

Ingredientes

10 fatias de pão de forma sem casca

1 xícara de chá de maionese

2 pepinos ralados

ralados 1/2 colher de chá de folhas de hortelã picadas

2 colheres de sopa de suco de limão

Sal e pimento-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maionese, o pepino, as folhas de hortelã e o suco de limão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com o auxílio de uma colher, recheie cinco pães com a mistura. Cubra cada um deles com o restante das fatias de pães e sirva em seguida.

Sanduíche de queijo (Imagem: George Dolgikh | Shutterstock)

Sanduíche de queijo

Ingredientes

2 fatias de pão de forma

2 fatias de queijo muçarela

Manteiga para tostar

Modo de preparo

Com o auxílio de uma faca, passe a manteiga nas fatias de pão. Reserve. Leve uma frigideira ao fogo médio para aquecer. Coloque uma fatia de pão sobre ela, cubra com as fatias de queijo e feche o sanduíche com o pão restante. Doure os dois lados e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Sanduíche de linguiça

Ingredientes

2 linguiças calabres as cortadas em fatias finas

as cortadas em fatias finas 1 cebola descascada e cortada em rodelas finas

1 colher de sopa de óleo

2 colheres de sopa de salsinha picada

4 pães franceses

1 alface higienizada

6 fatias de queijo muçarela

2 colheres de molho de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e doure. Acrescente a cebola, o molho de soja, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 3 minutos. Junte as fatias de queijo e cozinhe até derreter. Desligue o fogo e reserve. Corte um pão ao meio, coloque uma folha de alface sobre ele e cubra com o recheio. Repita o processo com todos os pães. Sirva em seguida.

Sanduíche de rosbife com rúcula

Ingredientes

100 g de rosbife fatiado

1 colher de sopa de manteiga

2 fatias de pão italiano

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 colher de sopa de maionese

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, passe a manteiga sobre as fatias de pão. Após, disponha-os sobre uma frigideira e leve ao fogo médio para tostar. Desligue o fogo, transfira os pães para um prato e, em uma das fatias, coloque o rosbife. Cubra com a maionese e as folhas de rúcula e feche com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.