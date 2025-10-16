As receitas de pão fit para o café da tarde são uma excelente opção para quem busca um lanche saudável e prático. Elas são feitas com ingredientes nutritivos, como farinhas integrais, legumes e sementes, que proporcionam uma textura leve e um sabor delicioso.
A seguir, confira 6 receitas de pão fit para o café da tarde!
Pão de aveia com castanha-do-pará e linhaça
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de linhaça dourada e marrom
- 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de sal
- 10 g de fermento biológico seco
- 1 xícara de chá de água morna
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Aveia em flocos, linhaça e castanha-do-pará picada para polvilhar
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture as farinhas, a linhaça, o mel e o sal. Adicione o azeite de oliva e a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa úmida e macia. Acrescente o fermento biológico e sove por 5 minutos. Cubra com um pano limpo e deixe a massa descansar até dobrar de volume.
Após, adicione a castanha-do-pará e faça dobras na massa apenas para incorporar. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Salpique com aveia em flocos, linhaça e castanha-do-pará. Deixe descansar por mais 20 minutos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Pão de batata-doce
Ingredientes
- 200 g de batata-doce cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a batata-doce, os ovos e o óleo de coco até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e mexa para incorporar. Após, coloque a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Pão de farinha de coco e linhaça
Ingredientes
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de coco
- 2 colheres de sopa de linhaça marrom moída
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de coco para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os ovos, o leite de aveia e o azeite de oliva. Adicione a farinha de coco, as sementes de linhaça e o sal misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de coco. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Pão de cenoura integral
Ingredientes
- 1 cenoura ralada
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de mel
- Óleo de coco para untar
- Farinha de trigo integral para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a cenoura ralada, o ovo, o óleo de coco e o mel. Acrescente as farinhas e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento químico e misture. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo integral. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Pão de abóbora com chia
Ingredientes
- 100 g de abóbora-japonesa cozida e amassada
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a abóbora-japonesa amassada, os ovos e o óleo de coco. Adicione a farinha de aveia, as sementes de chia e o sal e misture até formar uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve em forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Pão de abacate
Ingredientes
- Polpa de 1/2 abacate maduro amassada
- 2 ovos
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Aveia em flocos para polvilhar
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a polpa de abacate e os ovos até obter um creme. Adicione a farinha de aveia, e o sal e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma de bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Salpique com aveia em flocos e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.