6 receitas de massas deliciosas e fáceis de fazer

Simples e práticas de preparar, as massas são ideais para incluir no almoço, jantar ou em reuniões entre amigos. Podem acompanhar molhos e recheios variados, que ressaltam o sabor. Macarrão, lasanha ou nhoque: há, certamente, uma infinidade de pratos para diversificar o cardápio! A seguir, confira 6 receitas com massas para uma refeição saborosa e caprichada.

Nhoque de mandioca

Ingredientes

Massa

1/2 kg de mandioca descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Molho

4 tomates sem pele, sem sementes e picados

e picados 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e ralada

2 colheres de sopa de salsa picada

6 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a mandioca, o ovo, a farinha de trigo, a manteiga e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa, separe em rolinhos, corte em pequenos pedaços e achate com um garfo. Reserve.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Após, com a ajuda de uma escumadeira, adicione aos poucos os nhoques. Quando subirem à superfície, retire-os da água, deixe escorrer e coloque-os em uma travessa untada com azeite.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 35 minutos. Junte a salsa e mexa. Desligue o fogo e despeje o molho sobre o nhoque. Polvilhe com o queijo parmesão e sirva em seguida.

Capeletti

Ingredientes

5 ovos

500 g de farinha de trigo

1 colher de sobremesa de sal

300 g de miolo bovino picado

100 g de presunto picado

1 peito de frango cozido e desfiado

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate e queijo ralado para servir

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a farinha de trigo e o sal e misture até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o presunto, o frango e o miolo bovino e mexa. Tempere com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte em discos. Coloque um pouco de recheio sobre cada disco, dobre ao meio, aperte as bordas e una as pontas como chapeuzinhos. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Com a ajuda de uma escumadeira, adicione o capeletti e cozinhe por 8 minutos. Retire da água, deixe escorrer e sirva com molho de tomate e queijo ralado.

Fettuccine ao molho de ervas

Ingredientes

170 g de fettuccine integral

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manjericão

1 colher de sopa de tomilho

1 colher de sopa de alecrim fresco

2 colheres de chá de salsinha picada

300 g de peito de peru cortado em cubos

cortado em cubos Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o fettuccine. Cozinhe até ficar macio. Escorra e reserve. Em outra panela, coloque metade do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o manjericão, o tomilho, o alecrim, a salsinha e o sal e cozinhe por 1 minuto. Junte o peito de peru e deixe aquecer. Coloque o fettuccine, misture delicadamente e regue com o restante do azeite. Sirva em seguida.

Lasanha ao molho branco (Imagem: GK1982 | Shutterstock)

Lasanha ao molho branco

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

500 ml de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de caldo de galinha

200 g de nozes picadas

200 g de queijo muçarela fatiada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e, aos poucos, despeje o leite, mexendo sempre para não empelotar. Acrescente o caldo de galinha e cozinhe em fogo baixo por 20 minutos. Reserve. Em uma assadeira, faça camadas alternadas de molho, massa, muçarela e nozes. Finalize com o queijo e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Canelone com berinjela

Ingredientes

500 g de massa para lasanha pré-cozida

300 g de queijo muçarela fatiado

1/2 l de molho de tomate

200 g de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 berinjela fatiada

Orégano, sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a berinjela, o sal e o orégano e frite. Reserve. Disponha a massa de lasanha sobre um recipiente, coloque uma fatia de berinjela sobre ela, cubra com uma fatia de queijo e enrole. Repita o processo com toda a massa e coloque os canelones em uma assadeira. Regue com o molho de tomate, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Ravioli recheado com ricota

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

3 colheres de sopa de fécula de batata

1 colher de sopa de amido de milho

2 ovos

1 clara de ovo

Sal a gosto

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

100 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de creme de leite

20 g de nozes picadas

Sal, páprica picante e ervas finas secas a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a ricota e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione os temperos do recheio e as nozes e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque os ingredientes secos da massa e faça um buraco no centro. Acrescente os ovos e, com as mãos, mexa até obter uma massa lisa.

Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz e disponha a massa. Divida em duas partes e abra com a ajuda de um rolo. Corte com um cortador quadrado e recheie o centro com o creme reservado. Passe as claras de ovo nas laterais e feche com outro quadrado de massa, apertando as laterais com um garfo. Reserve.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, coloque os raviolis na panela e cozinhe por 4 minutos. Retire da panela e sirva acompanhado do molho de sua preferência.