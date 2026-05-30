6 receitas de feijoada fáceis e saborosas para o almoço de sábado

A feijoada é, sem dúvida, um prato perfeito para o sábado. Além de reconfortante e extremamente saborosa, ela carrega consigo uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira. Então, pensando em tornar o almoço do seu fim de semana ainda mais gostoso, separamos seis receitas. Confira!
1. Feijoada simples
Ingredientes
- 200 g de feijão-preto
- 180 g de paio cortado em rodelas
- 180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 200 g de bacon picado
- 3 folhas de louro
- 3 dentes de alho descascados e picados
- Cebolinha picada a gosto
- Água
Modo de preparo
Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão.
Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Depois, na mesma panela, disponha a linguiça e o paio e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve.
Após cozinhar o feijão-preto, aguarde a pressão da panela sair e coloque o bacon e as linguiças na panela. Na mesma frigideira usada para fritar a linguiça, o paio e o bacon, disponha o alho e as folhas de louro e leve ao fogo médio até dourar. Despeje a mistura na panela de pressão, tampe e cozinhe por mais 5 minutos após iniciar a pressão. Sirva com a cebolinha.
2. Feijoada do mar
Ingredientes
- 500 g de camarão limpo
- 400 g de filé de peixe branco firme cortado em cubos grandes
- 300 g de lula em anéis
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 1 cebola picada
- 4 dentes de alho picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão vermelho picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 l de caldo de peixe
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Refogue a cebola por cerca de 4 minutos até ficar macia. Depois, acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Junte os tomates, o pimentão, a páprica e a folha de louro. Cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes começarem a desmanchar.
Adicione o caldo e deixe levantar fervura. Acrescente o feijão-branco e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos para que os sabores se integrem. Junte o peixe e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a lula e cozinhe por mais 3 minutos.
Por último, adicione os camarões e cozinhe apenas até ficarem rosados, cerca de 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o cheiro-verde e sirva imediatamente.
3. Feijoada vegana com linguiça vegetal
Ingredientes
- 500 g de feijão-preto cozido
- 1 cebola descascada e picada
- 5 dentes de alho descascados e picados
- 4 tomates sem sementes e picados
- 400 g de cogumelo shitake
- 100 g de tofu cortado em cubos
- 3 linguiças vegetais cortadas em rodelas
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a linguiça vegetal e o tofu e refogue até dourar. Junte o cogumelo shitake e o tomate e cozinhe por mais 4 minutos. Adicione o feijão-preto e tempere com sal, páprica defumada, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Feijoada com legumes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-branco
- 5 1/2 xícaras de chá de água
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 2 talos de salsão picados
- 180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 2 mandioquinhas descascadas e picadas
- 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1 chuchu descascado e cortado em cubos
- 1 espiga de milho-verde cortada em rodelas
- 2 xícaras de chá de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de vagem picada
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 xícara de chá de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e frite até dourar. Acrescente o salsão e a linguiça calabresa e refogue por 3 minutos. Acrescente o restante dos ingredientes e o feijão-branco cozido com o caldo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Feijoada branca
Ingredientes
- 500 g de feijão-branco
- 180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 180 g de paio cortado em rodelas
- 300 g de lombo de porco
- 300 g de carne-seca cortada em cubos
- 500 g de costelinha de porco
- 1 cenoura descascada e picada
- 150 g de bacon picado
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 5 folhas de louro
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a linguiça, o paio, o lombo e a carne-seca, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água 3 vezes durante esse período. Em outro recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra o feijão-branco e lave em água corrente. Disponha em uma panela de pressão e cubra com água (5 dedos acima do feijão). Acrescente a linguiça, o paio, o lombo, a carne-seca e as folhas de louro e leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos após iniciar a pressão.
Enquanto isso, em outra panela, coloque a costelinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o bacon e o alho e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Coloque a cenoura e refogue até murchar. Despeje a mistura na panela com o feijão-branco, junte a costelinha e cozinhe até a feijoada engrossar, mas sem deixar a costelinha desmanchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com salsinha.
6. Feijoada de lentilha
Ingredientes
- 500 g de lentilha
- 200 g de linguiça calabresa fatiada
- 200 g de paio fatiado
- 200 g de carne-seca dessalgada e picada
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 folha de louro
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a lentilha e a folha de louro e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra a água (reservando um pouco de caldo) e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até desmancharem. Junte a linguiça, o paio e a carne-seca e doure. Por último, coloque a lentilha com o caldo reservado e cozinhe por 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Sirva em seguida.