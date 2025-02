6 receitas de comida de boteco vegetarianas

Ir a um barzinho de rua para petiscar é um hábito que muitos brasileiros possuem. E para aqueles que seguem uma dieta vegetariana, não é necessário abrir mão desse momento de prazer. É totalmente possível preparar uma variedade de petiscos deliciosos sem o uso de ingredientes de origem animal. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas para você aproveitar!

Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de cheiro-verde

1 xícara de chá de hortelã

1 xícara de chá de grão-de-bico

1 cebola-roxa

3 dentes de alho

1 colher de café de sal

Pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

1 colher de sopa de azeite

de azeite Azeite para untar

Água para demolho

Modo de preparo

Em um recipiente com água, deixe o grão-de-bico de molho por 24 horas. Escorra a água, lave-os e os seque. Em um processador, bata o cheiro-verde, a hortelã, o grão-de-bico, a cebola-roxa e o alho até obter a consistência de massa. Em seguida, tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho e processe mais um pouco. Transfira para um recipiente, acrescente o azeite e misture bem.

Leve à geladeira por 10 minutos. Após, modele os bolinhos, coloque-os em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Na metade do tempo, vire os bolinhos para assarem por igual. Sirva em seguida.

Dica: se preferir, frite os bolinhos em uma panela com óleo quente.

Espetinho de tofu com legumes

Ingredientes

100 g de tofu cortado em cubos

8 tomates-cereja

2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

2 cebolas cortadas em 4 partes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de curry

Palitos para churrasco

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os vegetais e o tofu com suco de limão, sal, pimenta-do-reino, curry e azeite. Monte os espetinhos intercalando os vegetais e o tofu. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10 minutos. Vire depois de 5 minutos, para dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.

Bolinho de batata e abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha

2 batatas descascadas

1 cebola

3 colheres de sopa de pimentão vermelho picado

2 folhas de couve picadas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, rale a abobrinha, as batatas e a cebola. Depois, escorra o máximo de líquido possível, pressionando a mistura em uma peneira fina. Em um recipiente, misture o pimentão, a couve e a mistura reservada. Adicione sal, pimenta-do-reino, alho em pó e farinha de trigo e misture até obter uma massa lisa. Molde os bolinhos com a massa. Coloque o óleo em uma panela funda e aqueça em fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Coxinha vegetariana (Imagem: Marcelo_Krelling | Shutterstock)

Coxinha vegetariana

Ingredientes

Massa

1 l de leite de aveia

1 kg de batata cozida e amassada

2 colheres de sopa de margarina vegetal

2 cubos de caldo de legumes

3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

em flocos finos 3 xícaras de chá de farinha de rosca

Sal a gosto

Óleo quente para fritar

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja refogada e temperada

2 colheres de sopa de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a batata, a margarina, o cubo de caldo de legumes, a aveia e o sal e leve ao fogo médio para ferver, mexendo sempre. Acrescente a farinha de trigo e mexa até soltar do fundo da panela. Coloque a massa em uma superfície lisa e seca e deixe esfriar. Em uma tigela, coloque os ingredientes do recheio e misture. Com as mãos, abra a massa em círculos, recheie e feche no formato de coxinha. Passe na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela funda e aqueça em fogo médio. Frite as coxinhas até ficarem douradas. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Pastel de palmito com requeijão vegano

Ingredientes

500 g de massa para pastel

300 g de palmito picado

picado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de leite de aveia

3 colheres de sopa de requeijão vegano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o palmito e refogue por 2 minutos. Acrescente a farinha de trigo, misture bem e vá adicionando o leite de aveia aos poucos, mexendo para engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o requeijão vegano. Deixe esfriar. Recheie a massa de pastel e feche bem as bordas. Coloque o óleo em uma panela funda e aqueça em fogo médio. Frite os pastéis até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Croquete de forno de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

vermelha 100 g de tofu firme amassado

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de água

Óleo para untar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho em água por 6 horas. Escorra e lave em água corrente. Em um liquidificador ou processador, bata a lentilha com o tofu, a farinha de arroz, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter uma massa homogênea e moldável. Modele os croquetes no formato desejado, passe-os na água e, em seguida, empane na farinha de rosca. Disponha os croquetes em uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva quente.