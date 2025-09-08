6 receitas de chá de louro para melhorar a digestão

O louro, muito valorizado na medicina popular brasileira, possui compostos bioativos que ajudam a aliviar sintomas digestivos como gases e indigestão. Os óleos essenciais presentes nas folhas promovem um efeito carminativo, que auxilia a digestão e melhora o desconforto estomacal. Sendo assim, para aproveitar esses benefícios de maneira prática, confira, abaixo, 6 receitas de chá de louro!
Chá de louro
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente.
Chá de louro com limão
Ingredientes
- 4 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro. Desligue o fogo e deixe em infusão por 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Adoce com mel e beba ainda morno para melhorar a digestão.
Chá de louro com gengibre
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 pedaço de gengibre
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre e ferva por 5 minutos. Adicione as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva quente. Este chá é ideal para melhorar a digestão e aliviar gases.
Chá de louro com canela
Ingredientes
- 4 folhas secas de louro
- 500 ml de água
- 1 canela em pau
- 1 colher de chá de mel
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a canela e ferva por 5 minutos. Acrescente as folhas de louro e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Beba morno para ajudar na digestão e reduzir o inchaço abdominal.
Chá de louro com hortelã
Ingredientes
- 5 folhas frescas de louro
- 500 ml de água
- 1 punhado de folhas de hortelã
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione as folhas de louro e de hortelã. Desligue o fogo e deixe em infusão por cerca de 10 minutos, com a panela tampada. Coe o chá e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Chá de louro com erva-doce e camomila
Ingredientes
- 3 folhas frescas de louro
- 1 colher de sopa de sementes de erva-doce
- 1 colher de sopa de flores de camomila secas
- 500 ml de água
- Mel a gosto
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione as folhas de louro e as sementes de erva-doce. Deixe ferver por cerca de 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente a camomila e tampe a panela, deixando em infusão por 5 a 7 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.