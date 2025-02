6 receitas de chá de hibisco e seus benefícios para a saúde

O hibisco é uma planta amplamente conhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, especialmente quando preparado em forma de chá. Rico em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, ele tem ganhado popularidade não apenas por auxiliar na perda de peso, mas também por promover o bem-estar geral.

Abaixo, confira algumas opções de chá de hibisco deliciosas, cada uma combinada com ingredientes que potencializam seus efeitos, para você incluir na sua rotina!

Chá de hibisco com limão

Este chá é rico em antioxidantes, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, melhora a digestão e contribui para a hidratação do organismo. Além disso, a combinação do hibisco com o limão potencializa os efeitos diuréticos e ajuda no metabolismo.

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco seco

seco 500 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco e tampe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e misture. Sirva em seguida.

Chá de hibisco com cavalinha

O chá de hibisco com cavalinha combina as propriedades diuréticas e antioxidantes dessas duas plantas. O hibisco auxilia na redução da retenção de líquidos e contribui para o controle da pressão arterial. A cavalinha ajuda na eliminação de toxinas e no combate ao inchaço.

Ingredientes

5 colheres de sopa de flores de hibisco secas

3 colheres de sopa de cavalinha

1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco e a cavalinha e tampe por 5 minutos. Após, coe e sirva em seguida.

Chá de hibisco com cravo-da-índia e laranja

O chá de hibisco com cravo-da-índia e laranja combina propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas. O hibisco auxilia na circulação sanguínea e no controle da pressão arterial, enquanto o cravo-da-índia tem ação analgésica. A laranja é rica em vitamina C, fortalecendo o sistema imunológico.

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco seco

500 ml de água

3 cravos-da-índia

Casca de 1/2 laranja

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco, os cravos-da-índia e a casca de laranja. Tampe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de hibisco com gengibre e canela (Imagem: Halil ibrahim mescioglu | Shutterstock)

Chá de hibisco com gengibre e canela

O hibisco, a canela e o gengibre são ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo, podendo auxiliar no emagrecimento. Enquanto o hibisco contém antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres, o gengibre e a canela são anti-inflamatórias naturais, que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo e aliviar dores articulares e musculares, especialmente após a prática de exercícios físicos.

Ingredientes

2 colheres de sopa de flores de hibisco secas

1 canela em pau

1 pedaço de gengibre

1 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água, o hibisco, a canela e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de hibisco com erva-cidreira

A combinação do chá de hibisco com a erva-cidreira é especialmente benéfica contra os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), pois as duas plantas têm ação calmante no sistema nervoso e ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade e a insônia.

Ingredientes

1/2 xícara de chá de flores de hibisco secas

1/3 xícara de chá de folhas de erva-cidreira

2 l de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco e a erva-cidreira e tampe por 10 minutos. Após, coe e sirva em seguida.

Chá de hibisco com hortelã

O chá de hibisco com hortelã é uma excelente opção para auxiliar a digestão, reduzir o inchaço e refrescar o organismo. O hibisco tem ação diurética e antioxidante, enquanto a hortelã ajuda a aliviar desconfortos gastrointestinais, melhora a respiração e proporciona uma sensação de frescor.

Ingredientes

1 colher de sopa de hibisco seco

seco 500 ml de água

5 folhas de hortelã fresca

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as flores de hibisco e a hortelã. Tampe por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.