O bolinho de arroz, além de delicioso, revela-se uma pequena maravilha culinária repleta de versatilidade. Originário da culinária asiática, esse quitute simples conquista paladares ao redor do mundo. Sua base de arroz compactada e frita proporciona uma textura crocante por fora e macia por dentro. É uma receita que transcende fronteiras culturais, adaptando-se a diversos recheios.

Abaixo, confira 6 receitas de bolinho de arroz para o almoço ou o jantar!

Bolinho de arroz fácil

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1/2 xícara de chá de queijo ralado

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de fermento em pó

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

3 ovos

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Em seguida, molde os bolinhos com a ajuda de uma colher. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com frango e aveia

Ingredientes

1 batata descascada e cozida

1 1/2 xícara de chá de arroz integral cozido

1 xícara de chá de frango desfiado

desfiado 3 colheres de sopa de farelo de aveia

1 ovo

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

1 colher de chá de orégano

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a batata e acrescente o arroz, o frango desfiado, o farelo de aveia, o ovo, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino, o orégano e o queijo parmesão. Misture até obter uma massa homogênea e lisa. Modele os bolinhos e coloque-os em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz com espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de espinafre picado e refogado

2 ovos

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o arroz cozido com o espinafre refogado já frio. Acrescente os ovos, o queijo ralado, o cheiro-verde e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de trigo até formar uma massa firme que dê para modelar. Com as mãos, faça bolinhas do tamanho de uma colher de sopa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Retire e coloque sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz recheado com queijo (Imagem: Colaborador GK1982 | Shutterstock)

Bolinho de arroz recheado com queijo

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 ovos

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Cheiro-verde picado para decorar

1 cebola ralada

1 xícara de chá de farinha de trigo

100 g de queijo muçarela cortado em cubos

1 ovo batido para empanar

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o arroz, o ovo, o queijo parmesão, a cebola e a farinha de trigo até obter uma massa homogênea. Em seguida, faça bolinhas, abra-as ao meio, recheie com cubos de muçarela e feche-as. Em seguida, passe os bolinhos no ovo batido e na farinha de rosca. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha, decore com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com carne-seca

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

400 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

dessalgada, cozida e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 ovos ligeiramente batidos

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de chá fermento em pó

2 colheres de chá óleo

1/2 colher de chá bicarbonato de sódio

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho com a cebola até dourar. Adicione a carne-seca e refogue por mais alguns minutos. Depois, adicione o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde. Misture e reserve.

Em uma tigela, coloque o arroz, os ovos, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato e misture. Adicione a carne-seca refogada e misture até ficar homogêneo. Com uma colher, modele os bolinhos. Coloque o óleo em uma panela e aqueça no fogo médio. Frite os bolinhos até ficarem dourados. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com calabresa

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 gomo de linguiça calabresa defumada cortada em cubos

2 ovos

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, frite a linguiça calabresa até dourar e soltar um pouco da gordura. Reserve. Em uma tigela, misture o arroz, os ovos, os queijos, o cheiro-verde e a calabresa já frita. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto de modelar a massa. Modele os bolinhos com as mãos no formato desejado. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Escorra em papel-toalha e sirva em seguida.