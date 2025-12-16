6 receitas de assados para as ceias de fim de ano

As ceias de Natal e Ano-Novo são momentos mágicos que levam as festas de fim de ano a um patamar especial. É nesta época que as mesas se enchem de pratos tradicionais, como os assados, que são protagonistas das celebrações, além de outros sabores irresistíveis que encantam paladares.

Para deixar essas comemorações ainda mais memoráveis, confira 6 receitas de assados deliciosos para você preparar em casa e surpreender a família!

Peru especial

Ingredientes

1 peru de 5 kg

de 5 kg 1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

350 ml de cerveja

1 colher de chá de açafrão

3 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Descongele o peru com um dia de antecedência. Bata no liquidificador a cebola, o alho e o óleo até ficar homogêneo. Junte a cerveja, o açafrão, o sal e a pimenta-do-reino e bata para misturar. Em uma assadeira, tempere o peru com o tempero batido e deixe marinar por 5 horas na geladeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Retire o papel-alumínio e aumente a temperatura do forno para 230 °C para dourar. Sirva em seguida.

Lombo recheado de palmito

Ingredientes

1 1/2 kg de lombo aberto em manta

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de sumo de gengibre

3 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de vinho branco

Pimenta-calabresa, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

530 g de palmito picado

1/2 xícara de chá de azeitona picada

3 colheres de sopa de salsa picada

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o lombo com suco de limão, sumo de gengibre, alho, vinho branco, sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Em um recipiente, misture o palmito, a azeitona, a salsa, o sal e a pimenta-calabresa.

Sobre o lombo aberto, distribua o palmito, a salsa, a azeitona e o queijo muçarela. Enrole e amarre o lombo com um barbante. Coloque em uma assadeira, regue com a marinada, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 50 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno até dourar, regando ocasionalmente com o molho que se forma na assadeira. Sirva em seguida.

Tender com molho de laranja e gengibre

Ingredientes

1 tender

Suco de 2 laranjas

1 colher de sopa de gengibre ralado

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de sopa de mostarda

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, misture o suco de laranja, o gengibre, o mel, a mostarda, o caldo de galinha, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos, mexendo até o molho reduzir um pouco e engrossar. Faça cortes superficiais no tender em forma de losangos. Coloque o tender em uma assadeira e regue com o molho de laranja e gengibre, cobrindo-o bem com a mistura.

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno por 1 hora, regando o tender a cada 20 minutos com o molho da assadeira. Retire o papel-alumínio e asse por mais 15 minutos para dourar e caramelizar. Retire do forno e sirva com o molho da assadeira.

Pernil caramelizado (Imagem: gkrphoto | Shutterstock)

Pernil caramelizado

Ingredientes

1 pernil suíno de 4 kg

suíno de 4 kg 3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sobremesa de orégano

1 xícara de chá de vinho branco

2 colheres de sopa de suco de limão

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água fria

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o pernil com sal, pimenta-do-reino, alho e orégano. Regue com vinho branco e suco de limão. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira até o dia seguinte. Vire a carne algumas vezes durante esse período, para que o tempero fique uniforme. Retire da geladeira e transfira o pernil e a marinada para uma assadeira. Despeje o leite de coco sobre a carne e cubra a assadeira com papel-alumínio.

Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 4 horas, regando com o molho que se forma no fundo da assadeira. Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até ficar dourado e adicione a água. Cozinhe até formar um caramelo. Regue o pernil com o caramelo e leve ao forno por mais 15 minutos. Sirva em seguida.

Chester recheado com frutas secas e nozes

Ingredientes

1 chester de 3 kg

1 xícara de chá de damasco seco picado

1 xícara de chá de nozes picadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de vinho branco

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 punhado de alecrim

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate as frutas secas no vinho branco por 30 minutos. Após o tempo de hidratação, adicione as nozes e misture. Reserve. Coloque o chester em uma assadeira e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Insira os ramos de alecrim no interior do chester e, com cuidado, recheie com a mistura de frutas secas e nozes. Use palitos ou barbante para fechar a abertura.

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Regue o chester com essa manteiga aromatizada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas, regando o chester a cada 30 minutos com o molho da assadeira. Após o tempo de forno, retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Frango assado recheado com farofa

Ingredientes

Frango

1 frango inteiro de 2,5 kg

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

2 xícaras de chá de farinha de mandioca

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de castanhas-do-pará picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, tempere o frango com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Espalhe a manteiga por toda a ave, inclusive sob a pele do peito, e reserve enquanto prepara a farofa.

Farofa

Em uma panela, derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa até dourar levemente. Junte a uva-passa e a castanha-do-pará, misture e desligue o fogo.

Recheie o frango com a farofa, amarre as pernas com um barbante e coloque em uma assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Retire o papel-alumínio, regue com o próprio caldo da forma e volte ao forno até dourar. Sirva em seguida.