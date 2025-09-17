Com sua versatilidade na cozinha e benefícios nutricionais, os peixes oferecem uma ampla gama de possibilidades para quem busca diversificar o cardápio. Explorar novas opções culinárias é uma maneira empolgante de adicionar variedade e sabor ao nosso dia a dia, e quando se trata de uma alimentação saudável e deliciosa, esse alimento desempenha um papel fundamental.

A seguir, confira 6 receitas com peixes para variar o cardápio!

Moqueca

Ingredientes

400 g de cação em pedaços

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de água

Sal, azeite de dendê e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até dourar. Adicione o tomate, o leite de coco, o azeite de dendê e a água e mexa. Acrescente o peixe e cozinhe por 15 minutos. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e junte o coentro. Sirva em seguida.

Sardinha com tomate

Ingredientes

16 sardinhas

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem sementes e cortados em rodelas

3 colheres de sopa de óleo

1 cubo de caldo de legumes dissolvido em 1/2 xícara de chá de água fervente

6 talos de agrião

Modo de preparo

Limpe as sardinhas e reserve. Coloque o óleo em uma panela, aqueça em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Junte o caldo de legumes dissolvido e deixe cozinhar por 2 minutos. Adicione as sardinhas e cozinhe por mais 10 minutos. Coloque os tomates em uma travessa e despeje o caldo quente com as sardinhas sobre eles. Sirva em seguida.

Truta grelhada com amêndoas

Ingredientes

2 filés de truta com pele

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas

laminadas 1 colher de sopa de manteiga

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 fio de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de truta com sal, pimenta-do-reino e suco de limão-siciliano. Após, aqueça uma frigideira antiaderente com azeite de oliva em fogo médio. Disponha o peixe sobre a panela e doure ambos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio e doure as amêndoas. Desligue o fogo e sirva as trutas acompanhadas com as amêndoas.

Salmão grelhado com limão (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Salmão grelhado com limão

Ingredientes

2 filés de salmão

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de orégano

Manjericão grego para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de salmão e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Em um recipiente, misture o alho, a páprica defumada, o orégano e o azeite de oliva até formar uma pastinha. Espalhe essa mistura sobre a superfície dos filés, formando uma crosta. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o salmão com a pele voltada para baixo por 4 minutos. Vire com cuidado e deixe grelhar do outro lado por mais 4 minutos. Finalize com o manjericão e sirva em seguida.

Peixe com molho de abóbora e banana

Ingredientes

2 kg de pescada em filés

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

300 g de abóbora-moranga descascada e picada

descascada e picada 2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e molho inglês a gosto

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Junte a abóbora-moranga, as bananas, o molho inglês, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe até que as bananas e a abóbora-moranga fiquem macias. Corrija o sal, desligue o fogo e deixe amornar. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o manjericão e bata até ficar homogêneo. Reserve.

Tempere os filés de pescada com o sal e a pimenta-do-reino e embrulhe cada um em uma folha de papel-alumínio. Coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida com o molho.

Tilápia empanada

Ingredientes

4 filés de tilápia

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de páprica defumada

1 ovo batido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de tilápia e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, misture a farinha de aveia, o queijo parmesão e a páprica defumada. Passe os filés no ovo batido e depois na mistura de farinha de aveia. Disponha-os em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.