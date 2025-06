As festas juninas são uma das celebrações mais aguardadas no Brasil, especialmente pelas comidas típicas que encantam a todos. Entre os ingredientes mais tradicionais dessa festividade, o milho-verde se destaca como protagonista de pratos irresistíveis. Versátil e saboroso, ele pode ser utilizado em receitas doces ou salgadas, agradando diversos paladares.

Abaixo, confira 6 receitas com milho-verde para a festa junina!

Curau de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 5 espigas de milho-verde

1 l de leite

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e o leite e bata por 3 minutos. Após, coe e transfira o líquido para uma panela. Adicione o açúcar e o sal e misture. Leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter uma textura cremosa. Desligue o fogo, distribua o curau em recipientes, polvilhe com canela e sirva em seguida.

Brigadeiro de milho-verde

Ingredientes

395 g de leite condensado

395 g de milho-verde

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde e o leite condensado até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione a manteiga e o coco ralado e leve ao fogo médio para cozinhar até desgrudar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, disponha o doce sobre um prato e espere esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco da massa e enrole. Repita o processo com toda a massa e passe no açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

Pudim de milho-verde

Ingredientes

Pudim

Grãos de 2 espigas de milho-verde

200 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

300 ml de leite integral

3 ovos

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, derreta o açúcar em fogo médio até virar um caramelo dourado. Adicione com cuidado a água e mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma de pudim e espalhe bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Pudim

Bata no liquidificador os grãos de milho-verde com o leite até obter um líquido grosso. Coe essa mistura com uma peneira, espremendo bem para extrair o líquido e descarte o bagaço. Volte o líquido ao liquidificador e adicione o leite condensado, o leite de coco e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 20 minutos, ou até firmar. Retire do forno e deixe esfriar. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas. Após esse tempo, desenforme e sirva em seguida.

Pamonha doce (Imagem: FeLopes | Shutterstock)

Pamonha doce

Ingredientes

Grãos de 12 espigas de milho-verde

2 xícaras de chá de açúcar

200 ml de água

1 xícara de chá de coco ralado

ralado 1 pitada de sal

Água para cozinhar

Palha de milho-verde para embrulhar

Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e a água e bata até obter uma mistura cremosa. Acrescente o coco ralado e o açúcar e bata novamente para incorporar. Após, distribua a massa nas palhas de milho-verde e amarre com o barbante. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Coloque a pamonha na panela e cozinhe por 40 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

Pamonha com queijo coalho

Ingredientes

Grãos de 10 espigas de milho-verde

10 tiras de queijo coalho

coalho 200 ml de óleo

1 colher de chá de sal

1 pitada de açúcar

Água para cozinhar

Palha de milho-verde para embrulhar

Barbante para amarrar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os grãos de milho-verde e bata até ficar homogêneo. Após, coe a mistura com a ajuda de uma peneira e coloque em um recipiente. Adicione o óleo, o sal e o açúcar e misture. Depois, distribua a mistura nas palhas de milho-verde e, em cada uma delas, uma tira de queijo coalho. Amarre com um barbante e reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha as pamonhas e cozinhe por 30 minutos. Retire as pamonhas com a ajuda de uma escumadeira e sirva em seguida.

Bolo salgado de milho-verde

Ingredientes

Massa

Grãos de 3 espigas de milho-verde

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

170 g de iogurte natural

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

220 g de requeijão cremoso

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, os ovos, o óleo e o iogurte até ficar homogêneo. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente para incorporar. Por último, misture o fermento delicadamente com uma colher ou bata só no modo pulsar. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o requeijão por cima com uma colher. Cubra com a muçarela ralada e polvilhe o cheiro-verde. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Sirva em seguida.