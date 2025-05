O frango é uma escolha excepcional para enriquecer a dieta com proteínas essenciais, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento muscular e na recuperação pós-exercício. Além disso, ele é versátil na cozinha, permitindo uma variedade de métodos de preparo que se adequam aos gostos individuais. A seguir, confira como preparar 6 receitas com frango para aumentar o consumo de proteínas!

Frango grelhado com limão e alecrim

Ingredientes

4 peitos de frango

Suco de 2 limões

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de alecrim picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de limão, o alecrim, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva e misture. Em seguida, em outro recipiente, coloque os peitos de frango e tempere com a mistura. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Após, preaqueça a grelha em fogo médio e grelhe o frango por 8 minutos cada lado. Sirva em seguida.

Frango ao curry com legumes

Ingredientes

2 peitos de frango cortados em cubos

400 ml de leite de coco caseiro

2 colheres de sopa de curry em pó

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 xícara de chá de floretes de brócolis

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os peitos de frango e doure. Junte o leite de coco e o curry e mexa para incorporar. Em seguida, coloque as cenouras, a batata-doce e os floretes de brócolis. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 25 minutos. Sirva em seguida.

Arroz com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral cozido

2 filés de frango cozidos e desfiados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de ervilha

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, o pimentão vermelho e a ervilha e refogue por 4 minutos. Junte o frango desfiado, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino, misture e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o arroz integral e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Frango xadrez com pimentão (Imagem: StockImageFactory.com | Shutterstock)

Frango xadrez com pimentão

Ingredientes

250 g de peito de frango cortado em cubos

Suco de 1 limão

Pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e sal a gosto

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de chá de amido de milho

1/4 de xícara de chá de água

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de gergelim

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com suco de limão, pimenta-do-reino e sal. Deixe marinar por 15 minutos. Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e doure o frango. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue os pimentões por 4 minutos. Em um recipiente, dissolva o amido de milho na água. Volte o frango à frigideira e adicione o amido de milho dissolvido. Cozinhe até engrossar o molho. Acrescente o cheiro-verde e o gergelim. Sirva quente.

Frango ao molho de tomate e manjericão

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango com osso e pele

com osso e pele 2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1/4 de xícara de chá de folhas de manjericão

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sobrecoxas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente as sobrecoxas e doure os dois lados. Junte o molho de tomate e misture para cobrir o frango. Reduza o fogo, tampe a frigideira e cozinhe por 25 minutos. Nos últimos minutos de cozimento, adicione as folhas de manjericão ao molho e misture. Sirva em seguida.

Torta de frango com massa de aveia

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de cenoura descascada e ralada

1/3 de xícara de chá de milho-verde

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 colher de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a cenoura e o milho-verde e refogue por 5 minutos. Junte o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite de aveia e o azeite de oliva e bata até ficar homogêneo. Acrescente o sal e os flocos e a farinha de aveia e misture até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje metade da massa sobre a forma e recheie com o frango. Cubra com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.