A vitamina D desempenha um papel fundamental na absorção de cálcio, na manutenção dos ossos fortes, no fortalecimento do sistema imunológico e na regulação de diversas funções do organismo. Sua principal fonte é a exposição ao sol, pois a pele a produz quando é estimulada pela radiação ultravioleta B (UVB). No entanto, também é possível obter pequenas quantidades dessa vitamina por meio da alimentação.

A seguir, confira 6 receitas com alimentos ricos em vitamina D para o almoço!

1. Rolinho de berinjela com ricota

Ingredientes

2 berinjelas

250 g de ricota amassada

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate

Azeite de oliva para pincelar

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento. Coloque as fatias em uma peneira e salpique um pouco de sal. Deixe descansar por 20 minutos, para retirar o amargor. Depois, enxágue e seque com papel-toalha. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as fatias de berinjela dos dois lados, apenas pincelando com azeite de oliva. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, misture a ricota com o iogurte, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o queijo parmesão. Após, coloque uma colher de sopa do recheio em uma das pontas de cada fatia de berinjela e enrole como um rocambole. Disponha os rolinhos em um refratário, com a emenda virada para baixo. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Retire do forno e finalize com as folhas de hortelã. Sirva em seguida.

2. Arroz com sardinha

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

170 g de sardinha em conserva escorrida

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

1/2 cenoura descascada e ralada

descascada e ralada 1/2 tomate picado e sem sementes

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Suco de 1/2 limão

2 xícaras de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o arroz integral e refogue até começar a brilhar. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até ficar macio e seco. Junte a cenoura e o tomate e cozinhe por alguns minutos. Acrescente a sardinha e misture delicadamente para incorporar. Por último, coloque o suco de limão e misture. Sirva em seguida com o cheiro-verde.

3. Fígado bovino caramelizado com cebola

Ingredientes

400 g de fígado bovino cortado em tiras

2 cebolas fatiadas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio-alto e sele os pedaços de fígado rapidamente até dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione as cebolas e refogue até começarem a dourar e caramelizar. Após, acrescente o mel para intensificar o sabor. Volte o fígado à frigideira e misture bem para aquecer e combinar os sabores. Sirva em seguida.

Salada com salmão, ovo e abacate (Imagem: Adriana Marteva | Shutterstock)

4. Salada com salmão, ovo e abacate

Ingredientes

1 maço de alface-romana picada

2 ovos cozidos, descascados e picados

Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos

100 g de salmão defumado fatiado

defumado fatiado 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque as folhas de alface-romana em um recipiente e distribua o abacate de forma equilibrada sobre elas. Adicione o salmão e os ovos cozidos. Reserve. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

5. Omelete com cogumelo e espinafre

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de cogumelo shitake picado

1/2 xícara de chá de folhas de espinafre

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o cogumelo até dourar e secar. Adicione as folhas de espinafre e mexa até murchar. Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino e despeje sobre o espinafre e o cogumelo. Cozinhe em fogo baixo até firmar. Dobre ao meio e sirva em seguida.

6. Almôndegas de atum com molho branco

Ingredientes

Almôndegas

240 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 1 ovo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Molho branco

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture o atum, o ovo, a aveia, a cebola, o alho, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa firme. Modele com as mãos as almôndegas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo baixo e acrescente a farinha de trigo, mexendo por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo continuamente até formar um molho cremoso. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Coloque as almôndegas assadas na panela com o molho e cozinhe em fogo baixo por cerca de 3 minutos, apenas para aquecer e envolver as almôndegas. Sirva em seguida.