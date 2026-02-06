6 raças de gato originárias do Reino Unido 

Existem diversas raças de gato espalhadas pelo mundo, cada uma moldada por fatores como clima, cultura, necessidades humanas e seleção genética ao longo dos séculos. Em muitos países, esses animais surgiram primeiro como aliados no controle de pragas e, com o tempo, passaram a ocupar um papel cada vez mais próximo dentro dos lares, tornando-se verdadeiros companheiros.

No Reino Unido, essa relação com os gatos é antiga e profundamente enraizada na história. Desde a época medieval, os felinos eram comuns em fazendas, celeiros, navios e cidades portuárias, protegendo alimentos e mercadorias. Com o avanço da urbanização e o surgimento dos primeiros clubes de criadores, o país passou a ter papel fundamental na padronização e reconhecimento de raças.

A seguir, conheça algumas raças de gato originárias do Reino Unido!

1. British shorthair

O british shorthair é um animal de porte médio a grande, corpo forte, musculoso e bem arredondado (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

O british shorthair é considerado um verdadeiro símbolo felino do Reino Unido e uma das raças mais antigas do país. Sua origem remonta aos gatos levados pelos romanos à Grã-Bretanha, que se adaptaram ao clima frio e úmido da região.

É um animal de porte médio a grande, corpo forte, musculoso e bem arredondado. A cabeça é larga, com bochechas cheias e olhos grandes e expressivos. A pelagem é curta, extremamente densa e macia, funcionando como proteção térmica. No dia a dia, é um gato calmo, silencioso e independente, mas cria laços profundos com o tutor.

2. British longhair

O british longhair surgiu a partir de cruzamentos entre o british shorthair e gatos de pelo longo, especialmente persas, com o objetivo de preservar o temperamento britânico aliado a uma pelagem mais volumosa. Ele tem porte médio a grande, ossatura forte e aparência imponente.

A pelagem é longa, densa e macia, exigindo escovação frequente para evitar nós. Apesar da aparência majestosa, é um gato tranquilo, paciente e reservado, que aprecia ambientes calmos e a presença do tutor sem ser excessivamente dependente.

3. Scottish straight

O scottish straight compartilha a mesma origem do scottish fold, mas apresenta orelhas eretas, mantendo o formato tradicional. Fisicamente, é um gato de porte médio, corpo robusto, cabeça arredondada e olhos grandes. A pelagem pode variar entre curta e média, com textura suave e fácil manutenção.

É conhecido por ser sociável, curioso e equilibrado, adaptando-se bem à rotina doméstica. Costuma se dar bem com crianças, outros gatos e até cães, sendo uma boa opção para tutores que buscam um gato companheiro.

4. Scottish fold

O scottish fold surgiu na Escócia e seu traço mais marcante são as orelhas dobradas para frente e para baixo (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)

O scottish fold surgiu na Escócia a partir de uma mutação genética natural observada em uma gata de fazenda. Seu traço mais marcante são as orelhas dobradas para frente e para baixo, o que dá à raça uma expressão doce e arredondada.

O corpo é de tamanho médio, compacto e bem proporcionado, com pernas curtas e cauda espessa. A pelagem pode ser curta ou média, sempre macia e densa. Em relação ao comportamento, é um gato dócil, tranquilo e muito apegado ao tutor.

5. Cornish rex

O cornish rex surgiu na Inglaterra a partir de uma mutação genética espontânea que resultou em uma pelagem curta, fina e ondulada (Imagem: DonPomidor | Shutterstock)

O cornish rex é uma das raças mais diferentes visualmente originárias do Reino Unido. Ele surgiu na Inglaterra a partir de uma mutação genética espontânea que resultou em uma pelagem curta, fina e ondulada, sem pelos rígidos de cobertura. O corpo é magro, musculoso e muito ágil, com pernas longas, cauda fina e orelhas grandes. Extremamente ativo, é um gato brincalhão, curioso e sociável, que gosta de interagir, correr pela casa e participar da rotina do tutor.

6. Devon rex

A pelagem do devon rex é curta, macia e levemente ondulada, porém menos uniforme que a do cornish rex (Imagem: Heather Raithby Do | Shutterstock)

O devon rex também teve origem em uma mutação genética natural, descoberta no condado de Devon, na Inglaterra. Ele possui corpo médio, leve e musculoso, cabeça triangular, olhos grandes e orelhas largas. A pelagem é curta, macia e levemente ondulada, porém menos uniforme que a do cornish rex. Seu comportamento é um dos pontos mais marcantes: é muito afetuoso, comunicativo e apegado ao tutor, buscando colo, contato físico e interação constante ao longo do dia.