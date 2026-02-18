Variedades

6 raças de cachorro grandes e brancas 

Cachorros grandes, com pelagem branca, costumam transmitir uma imagem elegante e imponente (Imagem: Valerie Reeves | Shutterstock)
Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, com tamanhos, temperamentos e aparências bem diferentes. Entre elas, algumas chamam atenção logo de cara por um conjunto marcante: o porte grande e a pelagem branca, que costuma passar uma imagem elegante, imponente e, ao mesmo tempo, muito charmosa. 

Apesar da cor ser um detalhe que encanta, é importante lembrar que cada raça tem necessidades específicas, como nível de energia, espaço, rotina de exercícios, socialização e cuidados com a pelagem. Por isso, conhecer o perfil de cada cão é o melhor caminho para fazer uma escolha consciente e compatível com o estilo do tutor. Veja!

1. Pastor branco suíço

Um Pastor Branco Suíço está deitado relaxado sobre a grama. Ele possui pelagem branca média, orelhas pontudas e eretas, e olha para a direita com uma expressão atenta e alegre. O cenário ao fundo é um jardim com árvores e uma estrutura de madeira desfocada, sob uma luz natural suave.
O pastor branco suíço é um cachorro grande, inteligente e leal, com grande facilidade para treinos e esportes (Imagem: Oksamutnaya| Shutterstock)

O Pastor Branco Suíço surgiu a partir de linhagens do Pastor Alemão com pelagem branca e foi desenvolvido até ser reconhecido como raça própria em alguns países europeus. É um cão grande, atlético, de corpo harmonioso, com orelhas eretas e expressão sempre atenta, transmitindo inteligência e equilíbrio. Sua pelagem dupla, densa e geralmente branca pura, chama atenção pela beleza e facilidade de manutenção. No comportamento, é leal, muito apegado ao tutor e aprende comandos com facilidade, tornando-se excelente para treinamentos e esportes.

2. Samoieda 

Um cão Samoieda extremamente peludo e branco corre alegremente em direção à câmera através de um campo alto de grama dourada durante o pôr do sol. O cão exibe o característico "sorriso de Samoieda" com a língua para fora. A iluminação quente do sol cria um brilho suave ao redor de sua pelagem volumosa.
O Samoieda é forte, sociável e dono de uma pelagem volumosa que protege do frio intenso (Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock)

Originário da Sibéria, o samoieda foi criado por povos nômades para puxar trenós e ajudar na rotina de trabalho em temperaturas extremas. É um cachorro grande e forte, com aparência “fofa”, sorriso característico e pelagem branca volumosa, que funciona como proteção térmica. O porte é robusto e elegante, e o pelo é longo, macio e muito abundante. No dia a dia, costuma ser sociável, alegre e bastante comunicativo, podendo latir com frequência. 

3. Dogo argentino

Um Dogo Argentino de pelagem branca curta e musculatura definida está em pé em um campo de grama verde vibrante. O cão está posicionado de costas para a câmera, mas vira a cabeça para trás para olhar diretamente para o observador. O fundo está desfocado, exibindo tons de dourado e marrom sob a luz do sol.
Musculoso e confiante, o dogo argentino tem um perfil protetor (Imagem: Rafal Rutkowski | Shutterstock)

O Dogo Argentino foi desenvolvido na Argentina com o objetivo de criar um cão forte, resistente e corajoso, originalmente usado em caçadas de grande porte. É um cachorro grande, musculoso, de corpo firme, peito largo e pelagem curta, lisa e branca. Sua personalidade costuma ser confiante e protetora, e ele tende a criar um vínculo muito intenso com o tutor. Ao mesmo tempo, pode ser territorial e desconfiado com estranhos.

4. Akbash 

Um cão Akbash, com pelagem curta e inteiramente branca, está deitado sobre um gramado verde e bem cuidado. O animal está de perfil, olhando para a direita, com uma expressão alerta e tranquila. Ele usa um peitoral de passeio robusto na cor vermelha com detalhes em cinza e uma coleira rosa fina no pescoço. O fundo mostra um campo gramado com profundidade levemente desfocada.
De origem turca, o akbash é um cachorro independente, com postura vigilante e pelagem que se adapta ao clima (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

O akbash é um cão de guarda de rebanhos originário da Turquia, criado para proteger ovelhas e cabras contra predadores. Ele é grande, alto, com corpo forte e aparência mais “seca”, além de cabeça alongada e postura séria. A pelagem costuma ser branca e pode variar entre curta e média, geralmente com subpelo que ajuda na proteção contra o clima. Seu comportamento é independente, vigilante e calmo, mas ele tende a agir por conta própria. 

5. Kuvasz 

Um cachorro da raça Kuvasz, de grande porte e pelagem branca ondulada, em pé sobre uma colina gramada. O cão está de perfil, olhando para a esquerda da imagem. Ao fundo, uma vasta paisagem natural exibe vales verdes, montanhas rochosas e picos distantes cobertos de neve sob um céu azul com nuvens finas.
Raça húngara antiga, forte e corajosa, o kuvasz tem pelagem ondulada e instinto protetor marcante (Imagem: La Su | Shutterstock)

Também ligado à proteção de rebanhos, o kuvasz é uma raça antiga da Hungria, conhecida por sua coragem e por ser um excelente cão de guarda. É grande, forte, com pelagem branca densa e levemente ondulada, que protege bem do frio e de intempéries. Em casa, tende a ser leal, carinhoso e muito protetor com o território. Porém, pode ser desconfiado com estranhos, o que exige socialização desde filhote. 

6. Cão de montanha dos pireneus 

Um Cão de Montanha dos Pirenéus de grande porte e pelagem branca densa em pé sobre um gramado curto. O cachorro está posicionado de perfil, mas com o rosto voltado para a câmera, exibindo uma expressão dócil com a boca levemente aberta. Ele possui orelhas caídas e uma cauda longa e peluda. O fundo é composto por grama seca e tons terrosos, com uma cerca de madeira visível na parte superior direita.
Grande, peludo e resistente ao frio, o Cão de montanha dos pireneus é tranquilo com a família e atento na proteção do território (Imagem: Valerie Reeves | Shutterstock)

Originário da região dos Pireneus, entre França e Espanha, esse cão foi criado para proteger rebanhos em áreas montanhosas. É um cachorro grande, alto e bastante peludo, com pelagem branca espessa e subpelo denso, o que o torna muito resistente ao frio. No temperamento, costuma ser tranquilo, paciente e gentil com a família, mas também muito vigilante. Ele pode latir bastante, especialmente à noite, por conta do instinto de guarda. 

