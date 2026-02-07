6 plantas que trazem sorte e proteção para a sua casa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Além de deixarem a casa mais bonita e acolhedora, algumas plantas são associadas, há séculos, a energias de proteção, prosperidade e sorte. Muito presentes em tradições espirituais, no Feng Shui e nos saberes populares, elas funcionam como verdadeiros amuletos naturais, ajudando a equilibrar o ambiente e até o emocional de quem vive ali.

A seguir, confira 6 plantas que atraem sorte e proteção para usar na decoração da sua casa!

1. Arruda

Além de decorar a casa, a arruda também protege contra inveja e energias negativas (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)

A arruda é uma das plantas mais conhecidas quando o assunto é proteção. Segundo o saber popular, ela ajuda a afastar inveja, mau-olhado e energias densas. Na decoração, pode ser usada em vasos pequenos, especialmente próximos à porta de entrada, funcionando como um verdadeiro escudo energético do lar.

Dica: quando a arruda seca rápido, muitas pessoas interpretam que ela captou uma carga pesada do local.

2. Espada-de-São-Jorge

A espada-de-são-jorge afasta energias negativas e proporciona sensação de segurança (Imagem: Tria last | Shutterstock)

Clássica e resistente, a espada-de-são-jorge simboliza proteção, coragem e firmeza. É muito usada para barrar energias negativas e criar uma sensação de segurança no espaço. Além disso, seu formato vertical traz modernidade e elegância à decoração.

Onde usar: entradas, salas e ambientes de trabalho.

3. Manjericão

Muito mais que tempero, o manjericão é conhecido por elevar a energia e harmonizar o lar (Imagem: Stock Holm | Shutterstock)

Muito além da culinária, o manjericão é associado à prosperidade, alegria e boas oportunidades. Ele ajuda a elevar a vibração da casa e estimular relações mais leves e harmoniosas. É ideal para cozinhas ou varandas, trazendo frescor, aroma agradável e energia de abundância.

4. Comigo-ninguém-pode

Bonita e poderosa, a Comigo-ninguém-pode é uma planta conhecida por absorver a negatividade (Imagem: Faqih03 | Shutterstock)

Essa planta é considerada um poderoso símbolo de defesa energética, muito usada para absorver negatividade. Por isso, é comum vê-la próxima a portas e janelas. Apesar do nome forte, ela também é bastante ornamental. Contudo, por ser uma planta tóxica, é bom evitar o contato com crianças e animais domésticos.

5. Pimenteira

Símbolo de proteção, a pimenteira afasta a inveja e traz energia positiva (Imagem: Claire Lucia | Shutterstock)

A pimenta carrega um simbolismo forte de proteção, ação e movimento. No imaginário popular, ela ajuda a afastar inveja e estagnação, além de estimular entusiasmo e energia – são ótimas para quem quer um toque de cor e significado na decoração.

6. Alecrim

O aroma do alecrim ajuda a purificar o ambiente e proporciona sensação de bem-estar (Imagem: shine.graphics | Shutterstock)

O alecrim é associado à proteção espiritual, clareza de pensamentos e fortalecimento emocional. Seu aroma ajuda a limpar o ambiente e trazer sensação de bem-estar imediato. Perfeito para salas, cozinhas ou espaços de estudo e trabalho.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.