6 plantas benéficas para a saúde da mulher na menopausa

A menopausa é marcada pelo fim da menstruação e da capacidade reprodutiva. Esse período é acompanhado por mudanças hormonais, especialmente pela queda na produção de estrogênio e progesterona, o que pode causar sintomas como ondas de calor, insônia, alterações de humor e diminuição da densidade óssea.

Embora possa trazer desafios, a menopausa pode ser vivida com qualidade por meio de hábitos saudáveis, acompanhamento médico e, em alguns casos, terapias hormonais ou alternativas naturais para aliviar os sintomas. O uso das plantas medicinais é aceito há tempos em diferentes culturas para tratar e prevenir doenças e desequilíbrios. No tratamento da menopausa, algumas tornaram-se, ao longo dos séculos, uma base importante de apoio das mulheres.

Para ajudar nessa busca por melhorias no estado físico, mental e emocional, a Dra. Helena Campiglia, médica especialista em medicina integrativa e saúde da mulher, lista 6 plantas que ajudam as mulheres nesse período de instabilidade hormonal. Confira!

1. Amora (Morus nigra)

A amora ajuda a melhorar a memória e a qualidade do sono (Imagem: Volodymyr Nikitenko | Shutterstock)

A folha da amora, amplamente encontrada no Brasil, é uma aliada no tratamento da menopausa. Rica em fitoestrógenos, a amora auxilia na redução das ondas de calor, além de contribuir para a melhora da memória e da qualidade do sono. Pode ser consumida na forma de tintura ou chá, preparado com a infusão de suas folhas.

2. Dong quai (Angelica sinensis)

O dong quai ajuda a aliviar a fadiga e os fogachos da menopausa (Imagem: YueStock | Shutterstock)

Conhecida como “ginseng feminino”, o dong quai é uma das ervas mais tradicionais da medicina chinesa. Tonifica o sangue, regula a menstruação e auxilia no alívio da fadiga e dos fogachos da menopausa. Estudos sugerem que sua combinação com outras ervas pode reduzir a frequência e intensidade dos sintomas vasomotores. Entretanto, é importante ter cautela, pois essa erva pode aumentar o fluxo menstrual e interagir com anticoagulantes.

3. Maca peruana (Lepidium peruvianum)

A maca peruana tem efeitos afrodisíacos e energéticos (Imagem: Dreke | Shutterstock)

Essa raiz, tradicional dos Andes, é valorizada por seus potenciais efeitos afrodisíacos e energéticos. Alguns estudos indicam benefícios para o humor em mulheres na pós-menopausa, mas ainda são necessárias mais evidências científicas. Não há relatos de efeitos adversos ou interações medicamentosas.

4. Vitex (Vitex agnus-castus)

O vitex pode auxiliar no alívio da ansiedade e dos fogachos (Imagem: lemacpro | Shutterstock)

Amplamente utilizado para tratar sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), infertilidade e ovários policísticos, o vitex também pode auxiliar no alívio da ansiedade, dos fogachos e do sangramento irregular no período de transição menopausal.

5. Cimicífuga (Actaea racemosa)

A cimicífuga ajuda com os calores da menopausa (Imagem: Ritvars | Shutterstock)

Planta com propriedades anti-inflamatórias e sedativas, a cimicífuga é usada para aliviar cólicas menstruais, tensão pré-menstrual e calores da menopausa. Estudos indicam que pode ser uma alternativa segura para mulheres com histórico de câncer de mama, pois não apresenta atividade estrogênica. No entanto, pacientes com problemas hepáticos devem ter cautela, já que algumas formulações podem afetar a função do fígado.

6. Erva-de-são-joão (Hypericum perforatum L.)

A erva-de-são-joão tem efeito na redução das ondas de calor (Imagem: M. Schuppich | Shutterstock)

Reconhecida por seu efeito antidepressivo, a erva-de-são-joão também tem mostrado eficácia na redução das ondas de calor em mulheres na menopausa. Estudos apontam benefícios adicionais quando combinada com cimicífuga, especialmente para tratar sintomas como insônia, fogachos e depressão.

Abordagens naturais para a saúde da mulher

Em “Medicina Integrativa & Saúde da Mulher”, seu terceiro livro, a Dra. Helena Campiglia traz abordagens e soluções mais sustentáveis e menos invasivas por meio de terapias complementares como nutrição, estilo de vida, suplementação, acupuntura, meditação, práticas mente-corpo, fitoterapia e técnicas de relaxamento em conjunto com a medicina convencional. Como e quando escolher e associar esses diferentes caminhos é o fio condutor dessa obra que esclarece muito sobre a saúde da mulher.

“O uso de plantas medicinais pode ser um recurso valioso para aliviar os sintomas da menopausa, mas é fundamental buscar orientação profissional para garantir um uso seguro e eficaz. O acompanhamento especializado ajuda a evitar interações medicamentosas e a adaptar o tratamento às necessidades individuais de cada mulher”, finaliza a Dra. Helena Campiglia, que também é professora da Universidade do Arizona.

Por Marcelo Boero