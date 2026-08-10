6 orações poderosas para o Dia de São Lourenço

Em 10 de agosto, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de São Lourenço, também conhecido como Lourenço de Huesca, considerado padroeiro dos diáconos (pessoas que auxiliam e servem à Igreja), dos bombeiros e dos cozinheiros. A data é marcada por missas e homenagens ao santo espanhol, lembrado por manter a fé e o amor a Cristo mesmo diante de perseguições e torturas.

Segundo a tradição cristã, São Lourenço dedicou-se à pregação da Palavra de Deus e, durante a perseguição promovida pelo imperador Valeriano, recebeu a ordem de entregar as riquezas da Igreja. Após pedir um prazo, reuniu pobres, idosos, doentes, viúvas e outras pessoas amparadas pela comunidade cristã e as apresentou como os verdadeiros tesouros da Igreja. O gesto provocou a ira do imperador, que o submeteu a diferentes torturas até condená-lo à morte.

Sua trajetória de coragem, caridade e fidelidade à fé fez de São Lourenço um dos mártires mais conhecidos e venerados pela Igreja Católica. A seguir, confira 6 orações para homenagear e pedir pela intercessão do santo!

1. Oração de São Lourenço

Onipotente Deus, que ao Vosso bem-aventurado mártir São Lourenço destes forças para triunfar os tormentos, concedei-me que se extingam em mim as chamas do pecado. Reparti comigo Vossa coragem para enfrentar os perigos e Vossa fé para depositar em Deus Vossa vida e Vossa alma. Por Cristo, Nosso Senhor, que convosco vive e reina para sempre. Amém!

2. Oração a São Lourenço para proteção

O Soberano e Senhor deu-te, ó, mártir, como ajuda, o carvão em brasa: queimado por ele, tu rapidamente depuseste a tenda de barro e herdaste a vida e o reino imortais. Por isso, jubilosamente festejamos a tua memória, ó, beatíssimo Lourenço coroado.

Resplandecendo pelo Espírito divino, como carvão em brasa, queimaste a sarça do engano, Lourenço vitorioso, arquidiácono de Cristo: por isso, foste oferecido em holocausto como incenso racional Àquele que te exaltou, atingindo a perfeição pelo fogo.

Protege, pois, de toda a ameaça, quantos te honram, ó, homem de mente divina.

3. Oração a São Lourenço para ter calma e serenidade

Ó, glorioso São Lourenço, mártir da fé, que com coragem enfrentaste o sofrimento e a morte, intercede por nós junto a Deus. Em meio aos ventos e tempestades, tanto no mundo físico quanto em nossas vidas, pedimos tua proteção e a paz que só a fé pode trazer. Concede-nos a calma e a serenidade para enfrentar as adversidades, assim como enfrentaste teus tormentos com coragem e fé. Pedimos, humildemente, que acalmes os ventos e nos protejas de todo perigo. Amém!

Orações a São Lourenço clamam por proteção e coragem (Imagem: jorisvo | Shutterstock)

4. Oração para alcançar graça com intercessão de São Lourenço

Dai-nos, Senhor, a graça de sermos sempre resolutos e corajosos para enfrentarmos os combates, em nome da verdade e da fé. Concedei-nos, pela intercessão de Vosso Servo São Lourenço, a graça que vos pedimos. Amém.

5. Oração por graça e misericórdia

São Lourenço, mártir valente e exemplo de fé inabalável, que enfrentaste o sofrimento com coragem e amor a Deus, a ti recorremos em humilde oração.

Ó, santo mártir, testemunha da compaixão e da misericórdia divina, intercede por nós junto a Deus Pai, para que possamos experimentar Sua graça de misericórdia em nossas vidas. Roga a Deus por Sua infinita bondade e perdão, guiando-nos para a reconciliação e o amor, e concedendo-nos a graça de compreender e viver a misericórdia divina.

Ó, São Lourenço, cuja dedicação aos pobres e necessitados inspira a caridade, ensina-nos a estender nossas mãos para aqueles que sofrem, e a ser instrumentos de alívio e esperança em um mundo necessitado. Que possamos seguir teu exemplo de confiança e devoção a Deus, e que todos os corações aflitos possam encontrar consolo na misericórdia divina, descobrindo a paz e a cura que vêm do Seu amor.

Ó, São Lourenço, cuja vida é um testemunho vivo da misericórdia divina, intercede por todos os que clamam por sua graça e perdão, e concede-lhes a graça de experimentar a misericórdia que transforma vidas. Com gratidão e devoção, prometemos louvar teu nome e seguir teu exemplo de compaixão e fé diante das provações, por toda a nossa vida. Amém.

6. Oração para ter a força de São Lourenço

Ó, Deus, doador desse ardor de amor por Ti pelo qual São Lourenço foi extraordinariamente fiel no serviço e glorioso no martírio, concedei que possamos amar o que ele amava e pôr em prática o que ensinou. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que vive e reina Convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.