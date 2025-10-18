O Dia de São Lucas é celebrado em 18 de outubro. Uma figura muito importante na tradição cristã, ele é reconhecido como autor de um dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Era um homem culto, médico de profissão. Foi um grande colaborador de São Paulo, acompanhando-o em diversas viagens missionárias. É considerado padroeiro dos médicos e dos artistas, pois algumas tradições o associam à pintura de ícones de Maria e Jesus.

Seu Evangelho é conhecido pela ênfase na misericórdia de Deus, no amor pelos pobres e marginalizados, e na atenção aos doentes e pecadores. Além disso, ele destaca o papel das mulheres na vida e no ministério de Jesus, tornando seu testemunho único e inclusivo.

Abaixo, confira 6 orações para o Dia de São Lucas!

1. Oração pela intercessão de São Lucas

São Lucas, médico e evangelista, intercede por nós diante de Deus. Ajuda-nos a servir aos necessitados com amor e a sermos instrumentos de cura e esperança. Que, assim como você, possamos espalhar o Evangelho com alegria e generosidade. Amém!

2. Oração dos profissionais de saúde

Ó mestre, eu te agradeço porque me entregaste a missão de exercer a medicina, restituir a alegria de viver às pessoas que me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar. Ofereço-te a minha vocação de servir a sociedade como instrumento de tua providência. Grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros os desafios à limitação humana que exige de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz.

Ó Deus da vida! Ilumina-me e faça de mim um mensageiro de misericórdia e esperança. Que no final de cada jornada eu possa celebrar o renascer da vida, fruto do trabalho, e entregar-Te às situações da minha limitação quando não tiver êxito. Senhor, que vieste trazer vida e vida em abundância, tornar-me um instrumento de Tua misericórdia. Amém!

3. Oração pela evangelização

Ó glorioso São Lucas, evangelista fiel e servidor dedicado da Palavra, inspira-nos a sermos verdadeiros mensageiros do Evangelho de Cristo. Assim como transmitiste, com amor e precisão, os ensinamentos do Senhor, ajuda-nos a levar a Boa Nova a todos os corações que ainda não O conhecem.

Dá-nos coragem para testemunhar a fé, discernimento para falar a verdade com sabedoria e humildade para acolher cada pessoa com respeito e compaixão. Que, por meio de nossas palavras e ações, possamos ser sinais vivos da misericórdia de Deus e instrumentos de paz no mundo.

Ó São Lucas, intercede por todos os missionários e agentes de pastoral, para que sejam fortalecidos em sua missão e perseverem nas dificuldades. Que o Espírito Santo os ilumine e renove suas forças diariamente, para que o amor de Cristo alcance todos os cantos da Terra. Amém!

Orações a São Lucas clamam por misericórdia, cura e proteção divina (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Oração pela caridade e misericórdia

Ó São Lucas, que tão bem ensinastes a misericórdia de Jesus em seu Evangelho, dá-nos um coração aberto e compassivo. Que possamos enxergar Cristo em cada pessoa necessitada e agir com caridade, assim como o bom samaritano. Que nossas obras sejam reflexo do amor divino, irradiando luz e esperança por onde passarmos.

Ajuda-nos a ser instrumentos de paz e consolo, oferecendo nosso tempo e recursos sem esperar recompensa, apenas por amor a Deus e ao próximo. Ensina-nos a escutar com paciência e a servir com alegria, fortalecendo nossa fé nas pequenas atitudes cotidianas.

Ó glorioso São Lucas, intercede para que, em meio aos desafios, nunca desanimemos em fazer o bem. Que sejamos sempre guiados pela justiça, humildade e compaixão, e, ao final de nossa jornada, possamos encontrar no Senhor o repouso eterno. Amém!

5. Oração para antes de uma cirurgia

São Lucas, padroeiro dos médicos, intercede por mim neste momento. Guia as mãos dos profissionais de saúde e concede-lhes sabedoria e precisão. Dá-me calma e confiança na misericórdia de Deus, para que eu enfrente essa cirurgia com serenidade e fé. Que este procedimento traga cura e paz ao meu corpo. Entrego tudo nas mãos do Senhor e confio na sua vontade. Amém!

6. Oração pela cura de doenças

Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo Coração de Jesus; e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu ao ensinar, do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curaste tantos enfermos de tão graves doenças, rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória por toda a eternidade. Amém!