6 orações para o Dia de São Domingos de Gusmão

Em 08 de agosto é celebrado, entre a comunidade dominicana, o Dia de São Domingos de Gusmão, o santo fundador da Ordem dos Pregadores. Conhecido por sua dedicação aos estudos e à caridade, ele é um modelo de adoração entre os fiéis, que, segundo a história, dedicou a vida para servir aos pobres e aos doentes.

Em 1215, inspirado por suas missões, Domingos fundou o primeiro Mosteiro dos Irmãos Pregadores. Porém, a ordem religiosa só foi reconhecida pela Santa Sé em 22 de dezembro de 1217, quando o Papa Honório emitiu a aprovação dessa comunidade, que ficou conhecida por sua dedicação ao estudo e ensino da oração.

Dado isso, segundo a crença, certo dia, São Domingos estava rezando no mosteiro quando viu a imagem de Nossa Senhora, que lhe entregou o famoso Rosário Mariano, utilizado pelo santo para converter diversas pessoas, pregando a fé católica. Assim, após cumprir a sua missão junto ao Evangelho, ele entregou a vida a Deus, sendo canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234.

A seguir, confira 6 orações para celebrar o Dia de São Domingos de Gusmão!

1. Oração a São Domingos de Gusmão

Ó Pai, pela Vossa misericórdia, São Domingos de Gusmão anunciou as insondáveis riquezas de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, crescer no Vosso conhecimento e viver na Vossa presença segundo o Evangelho, frutificando em boas obras. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

2. Oração a São Domingos junto à Nossa Senhora do Rosário

São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do terço, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus e, como na batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida; por seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.

3. Clamor a São Domingos por graças e fortalecimento da fé

Glorioso São Domingos de Gusmão, santo da simplicidade, do amor e da pobreza, fiel à Virgem Maria na recitação do Santo Rosário, no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais… Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre fostes tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus, e empenho na evangelização de todos, principalmente dos mais afastados da Verdade e do Caminho.

(Reze um Pai-Nosso, três Ave-Marias e uma Glória)

São Domingos de Gusmão, rogai por nós.

Orações a São Domingos de Gusmão rogam pela sua misericórdia e intercessão (Imagem: Kosim Shukurov | Shutterstock)

4. Oração pela misericórdia de São Domingos

Ó, São Domingos, zeloso pregador do Evangelho, que sempre foste sensível diante das misérias alheias, estende até nós as promessas que fizeste aos que choravam e passavam por dificuldades, de ajudar-nos lá dos céus com tuas preces.

Ó, Deus, que fizestes resplandecer a Vossa Igreja com a obra da pregação de Vosso servo São Domingos, concedeis a todos os homens os bens necessários para viverem dignamente, mas, sobretudo, abundância de bens espirituais. Amém.

5. Oração pela proteção de São Domingos

Ó, glorioso São Domingos, tu, que eras um modelo de mortificação e pureza, fortalecendo teu corpo inocente com disciplina, jejuns e vigílias, e mantendo inviolado o lírio de tua castidade, obtém para nós a graça de praticar penitência com um coração generoso e manter intacta a pureza de nossos corpos e nossos corações. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e uma Glória)

Ó, grande santo que, inflamado pelo amor divino, encontrou o seu deleite na oração e na íntima união com Deus; interceda por nós para sermos fiéis em nossas orações diárias, amarmos nosso Senhor com ardor e observarmos Seus mandamentos com fidelidade sempre crescente. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e uma Glória)

Ó, glorioso São Domingos, que, cheio de zelo pela salvação das almas, pregou o Evangelho sem cessar e estabeleceu a Ordem dos Frades Pregadores para trabalhar pela conversão dos hereges e dos pecadores, rogai a Deus para nós, que Ele nos conceda amar sinceramente a todos os nossos irmãos e cooperar sempre, por nossas orações e boas obras, em sua santificação e salvação eterna. (Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e uma Glória)

Venha, Senhor, em auxílio da Vossa Igreja, São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela Sua doutrina e protegidos pela Sua intercessão. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém!

6. Oração a São Domingos por orientação

São Domingos de Gusmão, nosso querido patrono, grande confessor da fé, com toda confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com os dons celestes, confortai o meu coração nos desalentos! Fortificai minha vontade para cumprir bem os meus deveres!

Vinde orientar-me nas horas decisivas da vida! Dai-me confiança no desânimo e nos sofrimentos! Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto! Assisti-me e guiai-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa servir a Deus nesse mundo e viver na eternidade com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Amém!