Santa Luzia foi uma mártir cristã que viveu no início do século IV, durante o governo do imperador romano Diocleciano. Ela nasceu em Siracusa, na Sicília (atual Itália), e é venerada como uma das figuras mais populares.

A tradição conta que, em vida, ela consagrou sua virgindade a Deus e distribuiu sua riqueza entre os pobres. Foi perseguida por sua fé durante a repressão de Diocleciano contra os cristãos. Luzia resistiu a várias formas de tortura, incluindo a remoção de seus olhos, que foram milagrosamente restaurados. No entanto, ela foi martirizada por decapitação.

13 de dezembro foi escolhido como a data da comemoração no calendário litúrgico, pois, de acordo com a tradição, ela morreu neste dia no ano 304 d.C. O nome “Luzia” deriva da palavra latina “lux”, que significa “luz”, e ela é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão. Por essa razão, é considerada a padroeira dos oftalmologistas e daqueles que sofrem de problemas oculares.

A seguir, confira 6 orações para o Dia de Santa Luzia!

1. Oração à Santa Luzia para cura dos olhos

Ó, Santa Luzia que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados antes de negar a fé.

Ó, Santa Luzia cuja dor dos olhos vazados não foi maior que a de negar a Jesus Cristo. E Deus, com milagre extraordinário, devolveu outros olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude de fé.

Santa Luzia, protetora, eu recorro a vós (coloque a mão nos seus olhos e faça a sua intenção).

Santa Luzia, proteja a minha vista, os meus olhos…

Santa Luzia, interceda a Deus para curar os meus olhos e preservá-los de todo mal. Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido das flores, o sorriso das crianças.

Mas, acima de tudo, Santa Luzia, seguindo teu exemplo, conservai os olhos da minha alma, na fé pelos quais, pela fé, com a alma iluminada, eu possa ver a Deus e seus ensinamentos para que eu possa aprender contigo e sempre recorrer a vós.

Santa Luzia, iluminai a minha alma com os olhos da fé, pois nosso Senhor Jesus Cristo disse: “os olhos são a janela da alma” (cf. Lc 11,34).

Santa Luzia, que eu possa aprender contigo a firmeza da fé e sempre recorrer a vós.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai a minha fé.

Santa Luzia, dai-me luz e discernimento.

Santa Luzia, rogai por nós.

Amém.

2. Oração para abrir os olhos espirituais

Ó, Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário.

Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé. Amém.

Santa Luzia, rogai por nós!

3. Oração de intercessão à Santa Luzia

Santa Luzia, Virgem e Mártir, que tanto agradastes ao Senhor, preferindo sacrificar a vida a lhe ser infiel, vinde em nosso auxílio e, por meio de vossa intercessão, livrai-nos de toda a enfermidade dos olhos e do perigo de perdê-los. Possamos, por vossa intercessão, passar a vida na paz do Senhor, chegando um dia a vê-lo com os olhos transfigurados na eterna pátria dos céus.

Santa Luzia, rogai por nós. Amém.

Santa Luzia é frequentemente invocada pelos fiéis para proteção contra problemas relacionados à visão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Oração para superar problemas

Santa Luzia, consagrada a Deus com voto de castidade, enfrentastes com fortaleza quem tentava violar este voto. Não aceitastes de forma alguma adorar falsos deuses e, por isso, fostes martirizada. Alcançai-me de Deus a firmeza em meus bons propósitos. Protegei-me contra todo mal dos olhos. (Peça agora à Santa Luzia a proteção dos seus olhos).

Fazei que eu use da minha vista somente para olhar o mundo e as pessoas com caridade e otimismo. Pela vossa poderosa intercessão, alcançai-me a força de superar qualquer contrariedade, principalmente, a que estou passando agora (diga à Santa Luzia todos os seus problemas), mantendo viva minha fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor. Ele que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos e séculos. Amém.

5. Oração para Santa Luzia iluminar os caminhos

Santa Luzia, que mantiveste a fé e a confiança em Deus, mesmo tendo passado por um grande sofrimento, ajudai-me a não duvidar da Proteção Divina, defendei-me da cegueira não somente física, mas também espiritual, e atendei este meu pedido (fazer o pedido).

Conservai a luz dos meus olhos para que eu tenha força para mantê-los sempre abertos para a verdade e a justiça, e para que possa contemplar as maravilhas do universo, o brilho do sol e o sorriso das crianças. Oh, minha querida Santa Luzia, agradeço-te por teres ouvido a minha súplica. Santa Luzia, rogai por nós! Amém.

6. Oração para enxergar melhor

Creio em ti, Santa Luzia, dos cegos, a padroeira.

Creio em ti, Santa Luzia, das boas novas, mensageira.

Rogo a ti, ó, Santa Luzia, que me dês boa visão para que eu possa ver as maravilhas da criação.

Ó minha Santa Luzia, Luzia, santa querida, as maravilhas da criação são os milagres da vida.

Eu quero ver esses milagres.

Eu quero ver essa magia.

Eu quero luz nos meus olhos.

Eu quero ver, Santa Luzia.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.