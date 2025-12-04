6 orações para o Dia de Santa Bárbara

Em 04 de dezembro é celebrado o Dia de Santa Bárbara, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas. Representada na Umbanda como a Orixá Iansã, ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e das tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais.

Por ter uma história inspiradora, neste dia, ela recebe homenagens de fiéis de todo o Brasil. Inclusive, a cantora Maria Bethânia escreveu a música “A Dona do Raio e do Vento”, que diz: “O raio de Iansã sou eu / Cegando o aço das armas de quem guerreia / E o vento de Iansã também sou eu / Santa Bárbara é santa que me clareia […]”.

História de Santa Bárbara

Santa Bárbara nasceu na cidade de Nicomédia, na região da Bitínia, onde hoje se encontra Izmit, na Turquia. Segundo a história, era filha de Dióscoro, um nobre rico que não queria que sua filha vivesse na cidade corrupta da época. Por isso, ele a trancou em uma torre, em que foi educada por tutores.

Ao atingir a idade para o casamento, Bárbara foi levada para casa, onde receberia a visita de pretendentes, mas não foi permitida a ela conhecer a cidade. No entanto, a jovem não se encantava por nenhum rapaz, considerando-os superficiais. Isso fez com que seu pai acreditasse que tal atitude fosse resultado de sua reclusão na torre.

Assim, foi-lhe permitido visitar a cidade, em que conheceu os cristãos, que lhe transmitiram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Esse ensinamento tocou profundamente seu coração, levando-a à conversão ao cristianismo.

Perseguição e morte de Santa Bárbara

Para dar mais conforto à filha, Dióscoro decidiu construir um banheiro e instalar duas janelas na torre, mas, durante a obra, teve que viajar. Na ocasião, Bárbara ordenou que fosse construída mais uma janela, em homenagem à Santíssima Trindade, e uma cruz, o que deixou o seu pai furioso ao retornar.

Sem apoiar a nova fé da filha, Dióscoro tentou convencê-la a abandonar a sua crença, mas não obteve sucesso e percebeu que ela estava irredutível. Assim, decidiu denunciá-la ao prefeito da cidade, que ordenou a tortura da jovem em praça pública, a fim de renegar a sua fé.

Mas, para surpresa de todos, ela permaneceu fiel a Cristo, o que resultou no corte de seus seios e expulsão da cidade. Ela foi degolada pelo próprio pai, que, ao cortar a cabeça de Bárbara, foi atingido por um raio e caiu sem vida.

Orações para Santa Bárbara rogam por proteção (Imagem: Doidam 10 | Shutterstock)

Orações para Santa Bárbara

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara:

1. Oração à Santa Bárbara

Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.

Ficai sempre ao meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: (fazer o pedido) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora, e render Graças a Deus, criador do céu, da terra, da natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.

Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.

2. Oração para ter proteção

Santa Bárbara, valente guerreira do céu,

Protetora contra raios e tempestades,

Eu me volto para você neste momento de necessidade,

Em busca de sua poderosa intercessão.

Com sua espada e armadura, Santa Bárbara,

Você enfrentou os desafios com coragem e fé,

Conceda-me sua força para superar meus obstáculos,

E proteja-me de todo mal que possa me cercar.

Santa Bárbara, mulher de fé inabalável,

Sua devoção é exemplo para todos nós,

Ajude-me a manter minha fé forte e constante,

E a encontrar conforto nos momentos de aflição.

Em sua grandeza, Santa Bárbara,

Peço-lhe que abençoe minha vida com amor e paz,

Guie-me pelos caminhos da justiça e da bondade,

E esteja sempre presente em meu coração.

Oh, Santa Bárbara, ouça minhas preces,

E conceda-me a graça de que tanto necessito,

Prometo honrar e compartilhar sua história,

Para que outros também possam encontrar esperança. Amém.

3. Oração contra o medo

Querida e amabilíssima Santa Bárbara, morro de medo de chuvas fortes, tempestades, trovões e quero ter meu corpo e meu lar protegidos por vós todos os dias. Por sua legião de fiéis que a veneram, peço por eles também e por mim, que a senhora venere e glorifique esse meu pedido. Destemida santa, não se esqueça de colocar Jesus em meu coração para que eu perca esse medo, por meio da fé incondicional, pois sei do seu infinito amor por mim e seus fiéis. Amém!

Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria

4. Oração para salvação eterna

Senhor, que escolhestes Santa Bárbara para consolar os vivos e os moribundos, concedei-nos que vivamos sempre no Vosso divino amor e ponhamos toda a nossa esperança nos merecimentos da dolorosíssima paixão de Vosso Filho, a fim de que a morte não nos colha em estado de pecado mortal, mas que, munidos dos Santos Sacramentos da Penitência, Eucaristia e Unção, possamos caminhar sem temor para a Glória Eterna. Nós vos pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém!

5. Oração para alcançar uma graça

Minha querida Santa Bárbara, a senhora das lutas, dos relâmpagos e das tempestades, muitas vezes voltei-me para ti. Faço essas orações porque tenho um propósito e conto com o seu apoio. Muitos consideram isso uma meta impossível, mas, para você, não há nada que não possa ser alcançado na vida. Pelo mesmo motivo, tenho certeza que posso contar com a senhora do raio para a realização de tudo que peço neste momento da minha vida. Amém!

6. Oração para proteção no mau tempo

Gloriosa Santa Bárbara, virgem e mártir de Cristo, tu que enfrentaste com coragem as perseguições e permaneceste firme na fé, a ti recorremos em tempos de medo e aflição. Assim como foste fortaleza diante das tormentas do mundo, sê também nossa protetora diante das tempestades da natureza. Amém!