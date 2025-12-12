6 orações para o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe

A devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, uma das manifestações mais significativas da Virgem Maria na tradição católica, inspira fervor em diversos fiéis ao redor do mundo. O dia dedicado à santa, celebrado em 12 de dezembro, é um momento especial para as pessoas expressarem sua fé e gratidão por meio de orações e homenagens.

A primeira aparição de Nossa Senhora de Guadalupe aconteceu em 1531, para o indígena Juan Diego, no atual México. A santa teria suplicado que ele fosse até o bispo e implorasse para que ele construísse uma Igreja no local para honrar a ela e a Jesus.

Em uma segunda aparição, a Virgem pediu a Juan Diego que subisse ao topo da colina, onde ele encontrou flores crescendo em um local árido e inóspito. A santa o instruiu a colher as flores e levá-las ao bispo como um sinal de sua mensagem divina.

Quando Juan Diego desdobrou seu manto diante do bispo para revelar as flores, uma imagem miraculosa de Nossa Senhora de Guadalupe apareceu impressa no tecido. A figura trazia consigo uma combinação de elementos cristãos e símbolos indígenas, o que teve um impacto significativo na população local. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente, e o bispo reconheceu a autenticidade da aparição.

A seguir, confira orações à Nossa Senhora de Guadalupe para rogar por milagres e proteção!

1. Oração à Nossa Senhora de Guadalupe

Ó, gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, tu és nossa mãe compassiva. Curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do teu manto. Escutai, mãe, as nossas preces (faça o pedido).

Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e as nossas famílias, protegei nossos filhos livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. Guardai nossos lares escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor.

Que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade. Que vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção. Que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale tal qual uma rosa um perfume de santidade. Amém!

Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós!

2. Oração para buscar saúde espiritual e física

Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, nas tuas mãos de enfermeira celestial que curaram João Bernardino e nos trouxeram um rio de luz, de vida e de saúde, coloco a minha fé, a minha esperança e todos os meus sofrimentos para que os possa unir à paixão do teu Filho Jesus Cristo, como meio de salvação para mim e os meus irmãos.

A partir deste momento, aceito tudo o que o Sagrado Coração do seu Filho me envia. Quero completar na minha vida o que falta a sua Paixão Redentora. Confio que me dará força e tudo o que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física, se for para a Glória de Deus e verdadeiro bem de minha alma. Amém.

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós!

3. Oração para clamar por Nossa Senhora de Guadalupe

Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu, que, na verdade, és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores.

Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho de teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a teu amado Filho, para que n’Ele e com Ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo.

Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros teus, mensageiros da Palavra e da vontade de Deus. Amém.

Orações à Nossa Senhora de Guadalupe podem ser feitas para pedir proteção e milagres (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

4. Oração de louvor à Nossa Senhora de Guadalupe

Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Guadalupe! Nós vos pedimos, ó Mãe do céu, abençoai e protegei os povos da América Latina para que todos nós, envolvidos pelo vosso carinho maternal, nos sintamos mais perto de Deus, Nosso Pai comum.

Nossa Senhora de Guadalupe, abençoados por vós, e amparados por vosso Divino Filho Jesus, teremos força para alcançar a nossa libertação. Nos libertaremos da superstição, dos vícios, dos pecados e também da injustiça e da opressão que sofremos da parte dos prepotentes que exploram e dominam os seus semelhantes.

Ó Mãe de Jesus, Nosso Salvador, atendei benigna a nossa oração. Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, rogai por nós. Amém.

5. Oração para confiar o dia à Nossa Senhora de Guadalupe

Coração Imaculado de Maria, coração de minha Mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, uno à tua pureza, tua santidade, teu zelo e teu amor todos os meus pensamentos, palavras, ações e dores deste dia, a fim de que não haja nada em mim que não seja, por meio de ti, agradável a Jesus, um ganho para as almas e um ato de reparação pelas ofensas ao teu coração.

6. Oração para fortalecer a fé

Mãe Santíssima de Guadalupe. Mãe de Jesus, vosso Divino Filho para nos levar ao caminho do Evangelho, para que nossa vida é o cumprimento generoso à vontade de Deus. Leva-nos a Jesus, que representamos e nos é dado na palavra revelada e no Pão da Eucaristia dá-nos uma fé forte, uma esperança sobrenatural, uma caridade ardente e fidelidade vivera nossa vocação baptismal. Ajudam-nos a ser gratos a Deus, exigindo de nós mesmos e cheio de amor pelos nossos irmãos. Amém!