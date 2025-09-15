6 orações para o Dia de Nossa Senhora das Dores

Em 15 de setembro, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora das Dores. No Brasil, a santa é considerada padroeira do Estado de Minas Gerais e é conhecida como Nossa Senhora da Piedade, um dos vários títulos marianos. O nome Nossa Senhora das Dores refere-se às sete dores que a Virgem Maria sofreu durante sua vida terrestre, especialmente durante a Paixão de Cristo.

Em 1814, foi instituída pelo Papa Pio VII a data em homenagem à Nossa Senhora das Dores, comemorado no dia seguinte à Exaltação da Cruz. Apesar disso, em algumas Igrejas, o culto à Nossa Senhora já existia desde o século IX, em consagração aos momentos da vida da mãe de Jesus.

As sete dores de Nossa Senhora

A profecia de Simeão sobre Jesus (Lucas, 2, 34-35); A fuga da Sagrada Família para o Egito (Mateus, 2, 13-21); O desaparecimento do Menino Jesus durante três dias (Lucas, 2, 41-51); O encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário (Lucas, 23, 27-31); O sofrimento e morte de Jesus na Cruz (João, 19, 25-27); Maria recebe o corpo do filho tirado da Cruz (Mateus, 27, 55-61); O sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro (Lucas, 23, 55-56).

Orações à Nossa Senhora das Dores

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Nossa Senhora das Dores!

1. Oração à Nossa Senhora das Dores

Minha Mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas; mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje: permiti-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e vossa, para que em todos os dias de minha vida, eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas vossas dores, e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém.

2. Oração para alcançar uma graça

(Fazer o sinal da Cruz)

Maria Santíssima, Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo,

venho ajoelhar-me perante vós arrependido dos meus muitos pecados,

implorando-vos que intercedais, junto ao vosso Divino Filho,

pelo perdão das minhas grandes faltas.

Senhora das Dores, que tivestes o vosso puro coração

trespassado por Sete Espadas,

consolação dos aflitos, protetora dos fracos e oprimidos,

acorrei em meu auxílio nesta aflição.

Compadecei-vos de mim, Senhora.

Considerai o meu sofrimento.

Suplicante, peço-vos a graça de

(fazer o pedido)

pelo sangue de Nosso Amantíssimo Jesus,

derramado na cruz para a nossa salvação.

Vós que sofrestes por todas as criaturas,

vede o meu sofrimento,

Nossa Senhora das Dores, trazei-me alívio nesta aflição.

Concedei-me a graça de (repetir o pedido).

Em meu socorro vinde, ó minha protetora.

Em meu auxílio vinde, Rainha dos Anjos.

Em minha defesa acorrei, Esposa de Deus.

Nossa Senhora das Dores,

Sete Espadas transpassaram o vosso coração.

Sete Dores mortificaram o vosso corpo, virgem e santo.

Sete vezes vos peço,

Nossa Senhora das Dores, a graça de (mencionar o pedido).

Assim seja.

Amém.

Orações à Nossa Senhora das Dores podem ajudar em momentos difíceis (Imagem: Anna Nass | Shutterstock)

3. Oração para intercessão de Nossa Senhora das Dores

Ó, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Senhora das Dores, nós vos contemplamos pela fé, aos pés da cruz, tendo nos braços o corpo sem vida do vosso Filho. Uma espada de dor transpassou vossa alma como predissera o velho Simeão.

Vós sois a Mãe das Dores. E continuais a sofrer as dores do vosso povo, porque sois Mãe, companheira, peregrina e solidária.

Recolhei em vossas mãos os anseios e as angústias do povo sofrido, sem paz, sem pão, sem teto, sem direito a viver dignamente. E, com vossas graças, fortalecei aqueles que lutam por transformações em nossa sociedade.

Permanecei conosco e dai-nos o vosso auxílio, para que possamos converter as lutas em vitórias e as dores em alegria. Rogai por nós, ó Mãe, porque não sois apenas a Mãe das Dores, mas também a Senhora de todas as graças. Amém!

4. Oração para remissão dos pecados

Nossa Senhora das Dores, eu te apresento todas as minhas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos. Ó Mãe das Dores e Rainha dos mártires, que tanto sofreste ao ver teu Filho flagelado, escarnecido e morto para me salvar, acolhe minhas preces. Mãe Amável, concede-me uma verdadeira contrição dos meus pecados e uma sincera mudança de vida.

Nossa Senhora das Dores, quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem, não me deixes desanimar. Mãe das Dores, envolve-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas. Amém!

5. Oração para ter auxílio nos momentos difíceis

Dai-nos, Senhora, a graça de compreender o oceano de angústias que fizera de vós a “Mãe das Dores”, para que possamos participar de vossos sofrimentos e vos consolemos pelo nosso amor e nossa fidelidade. Choramos convosco, ó Rainha dos Mártires, na esperança de ter a felicidade de um dia nos alegrarmos convosco no céu. Amém.

6. Oração para amenizar o sofrimento

Glorificada sejais vós, Nossa Senhora das Dores, pela devoção aos princípios da doutrina cristã e pela participação incondicional nos momentos de maior sofrimento de Jesus Cristo em sua redenção. Glorificada sejais vós, Nossa Senhora, que aos pés da cruz chorou por Jesus, por suas chagas, por suas dificuldades, amparando-o e se solidarizando com tamanha dor.

Glorificada sejais vós, Nossa Senhora, por abraçar Jesus que deu a vida por nós, pelos nossos pecados. Glorificada sejais vós, Nossa Senhora das Dores, protetora também das causas justas e por mostrar ao mundo que o amor está acima de tudo e de todos. Nossa Senhora, rogai por nós pecadores. Amém!